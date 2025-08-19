宜蘭中元祭祀代收、代燒「一條龍」請城隍爺坐鎮派發紙錢財帛

即將進入農曆7月普度祭拜，宜蘭縣政府為達到減量、簡便焚燒紙錢，推動代收、代燒及派發「一條龍」服務，由清潔隊、代收點及環保局代收紙錢並集中焚燒，並且請城隍爺坐鎮派發財帛，保證把紙錢送到祖先手中，全縣共有271處紙錢集中代收點，方便民眾就近使用。

為達到環保低碳祭祀，首先希望民眾做到減量，配合改買大面額紙錢、使用環保紙錢或以物代金（鮮花素果、米或捐款替代）等方式，例如縣政府機關普度祭祀採用結合巾衣與銀紙的「改良式紙錢」，近年來許多寺廟舉辦集中普度法會時也會結合捐米捐物等公益。

做到減量之後，再請大家配合紙錢集中燒。縣政府在10鄉鎮市備妥「紙錢集中袋」歡迎民眾索袋裝入紙錢，在紙袋封面寫上姓名地址，交付代收點，集中焚燒；一般住家也可以使用家中大紙袋或帆布袋裝入紙錢，寫上姓名地址，交付代收點集中焚燒。

10個鄉鎮市公所都提供代收服務（南澳鄉與大同鄉以原住民信仰為主，未納入），另設置271處紙錢集中代收點，包括四大連鎖超商、超市（喜互惠及全聯）、縣內8處農漁會及39處寺廟，代理縣長林茂盛今天頒發感謝狀給各代收點代表，感謝對環保祭祀的支持。

針對大量紙錢焚燒需求的寺廟、公寓大廈及機關團體，建議可以洽詢縣環保局窗口，預約紙錢收運專車（03-9907755轉211），由清潔隊協助收運，紙錢將送往配置污染防制設備的利澤焚化廠，投入專用爐口燃燒，降低空污與碳排放。