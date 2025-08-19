快訊

今年上市櫃公司第8例 飆股金居驚爆違約交割1093萬

陳佩琪為柯文哲屢失控 醫再曝殘酷真相：最冷寒冬恐還沒來

外交官駐點飯店內強壓女下屬性騷 監察院彈劾移送懲戒

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭中元祭祀代收、代燒「一條龍」請城隍爺坐鎮派發紙錢財帛

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
代理縣長林茂盛今天頒發感謝狀給各代收點代表，感謝對環保祭祀的支持，圖為縣農會代表。記者戴永華／攝影
代理縣長林茂盛今天頒發感謝狀給各代收點代表，感謝對環保祭祀的支持，圖為縣農會代表。記者戴永華／攝影

即將進入農曆7月普度祭拜，宜蘭縣政府為達到減量、簡便焚燒紙錢，推動代收、代燒及派發「一條龍」服務，由清潔隊、代收點及環保局代收紙錢並集中焚燒，並且請城隍爺坐鎮派發財帛，保證把紙錢送到祖先手中，全縣共有271處紙錢集中代收點，方便民眾就近使用。

為達到環保低碳祭祀，首先希望民眾做到減量，配合改買大面額紙錢、使用環保紙錢或以物代金（鮮花素果、米或捐款替代）等方式，例如縣政府機關普度祭祀採用結合巾衣與銀紙的「改良式紙錢」，近年來許多寺廟舉辦集中普度法會時也會結合捐米捐物等公益。

做到減量之後，再請大家配合紙錢集中燒。縣政府在10鄉鎮市備妥「紙錢集中袋」歡迎民眾索袋裝入紙錢，在紙袋封面寫上姓名地址，交付代收點，集中焚燒；一般住家也可以使用家中大紙袋或帆布袋裝入紙錢，寫上姓名地址，交付代收點集中焚燒。

10個鄉鎮市公所都提供代收服務（南澳鄉與大同鄉以原住民信仰為主，未納入），另設置271處紙錢集中代收點，包括四大連鎖超商、超市（喜互惠及全聯）、縣內8處農漁會及39處寺廟，代理縣長林茂盛今天頒發感謝狀給各代收點代表，感謝對環保祭祀的支持。

針對大量紙錢焚燒需求的寺廟、公寓大廈及機關團體，建議可以洽詢縣環保局窗口，預約紙錢收運專車（03-9907755轉211），由清潔隊協助收運，紙錢將送往配置污染防制設備的利澤焚化廠，投入專用爐口燃燒，降低空污與碳排放。

代理縣長林茂盛表示，宜蘭推動多項紙錢集中燒便民服務，呼籲民眾中元普度時響應新紙錢三燒政策—集中燒、適量燒、替代燒，即紙錢集中燒、紙錢減量燒，這些都是為環境盡心，祭祀誠心，屆時集中的紙錢在城隍爺監派下燒給祖先。代收點名單請線上查詢地圖：https://pse.is/m7278。

請民眾配合購買「環保紙錢」及「改良式紙錢」，達到減量焚燒。圖／縣府提供
請民眾配合購買「環保紙錢」及「改良式紙錢」，達到減量焚燒。圖／縣府提供
宜蘭縣政府在10鄉鎮市公所備妥「紙錢集中袋」歡迎民眾索袋裝入紙錢，在紙袋封面寫上姓名地址，交付代收點，集中焚燒。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府在10鄉鎮市公所備妥「紙錢集中袋」歡迎民眾索袋裝入紙錢，在紙袋封面寫上姓名地址，交付代收點，集中焚燒。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府推動代收、代燒及派發「一條龍」服務，由清潔隊、代收點及環保局代收紙錢並集中焚燒，並且請城隍爺坐鎮派發財帛。 記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府推動代收、代燒及派發「一條龍」服務，由清潔隊、代收點及環保局代收紙錢並集中焚燒，並且請城隍爺坐鎮派發財帛。 記者戴永華／攝影
代理縣長林茂盛前往城隍廟，敬稟縣府即將執行的紙錢集中燒服務。圖／縣府提供
代理縣長林茂盛前往城隍廟，敬稟縣府即將執行的紙錢集中燒服務。圖／縣府提供
宜蘭縣政府在10鄉鎮市公所備妥「紙錢集中袋」歡迎民眾索袋裝入紙錢，在紙袋封面寫上姓名地址，交付代收點，集中焚燒。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府在10鄉鎮市公所備妥「紙錢集中袋」歡迎民眾索袋裝入紙錢，在紙袋封面寫上姓名地址，交付代收點，集中焚燒。記者戴永華／攝影

普度 環保局 林茂盛

延伸閱讀

宜蘭童玩30圓滿閉幕！44天吸引逾47萬人次入園 期待邁向下個30年

宜蘭國際童玩藝術節閉幕 逾47萬人次入園

「楊柳」從東部登陸...宜蘭代理縣長視察抽水站

宜蘭之光！艾銳爾國際榮獲最高殿堂「巴黎雷平發明展」金、銅雙獎

相關新聞

宜蘭情人節回歸龍潭湖舉辦 打造水陸兩大地景藝術成拍照打卡熱點

投入2.15億元整建的宜蘭龍潭湖風景區，山光水色優美，縣政府把一年一度的宜蘭情人節移師龍潭湖舉辦，工商旅遊處今天說明活動...

要開學了...台東體中棒球場風災受損嚴重 藍綠3立委搶會勘

開學在即，台東體中棒球場因楊柳颱風影響多處毀損，受損設施恐對球員訓練造成傷害。立法委員莊瑞雄、陳瑩、黃建賓今天不約而同關...

影／決戰時刻宣講 花蓮葉霸老師：要沒收江啟臣民代權利

「最後一周決戰時刻」跨縣市罷團聯合宣講活動，今天傍晚在豐原慈濟宮旁路口宣講，花蓮「葉霸」葉春蓮老師說，中八選區選出的立委...

宜蘭中元祭祀代收、代燒「一條龍」請城隍爺坐鎮派發紙錢財帛

即將進入農曆7月普度祭拜，宜蘭縣政府為達到減量、簡便焚燒紙錢，推動代收、代燒及派發「一條龍」服務，由清潔隊、代收點及環保...

北宜高鐵進入環評大會 張勝德質問交通部：說好的說明會呢？

高鐵延伸宜蘭計畫日前通過環評初審，明天將送進環評大會審議，面對交通部前部長賀陳旦要求延期召開環評大會，議長張勝德今表示，...

楊柳颱風重創台東棒球場 立委偕體育署長會勘

台東體中棒球場為台東地區最重要的棒球訓練與賽事場地，此次楊柳颱風直撲東部，導致棒球場牛棚天幕破損、護墊泡水、圍欄破損及全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。