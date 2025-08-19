快訊

民進黨反核文宣「日本案例」遭日媒狠打臉 國民黨：丟臉丟到國際

2025米其林星級餐廳出爐 北市最多星級商圈竟不在東區

批公訴檢察官「像四叉貓一樣」 柯文哲：再關下去我就變成曼德拉

議員指重大建設執行率極差 基市府：積極檢討

中央社／ 基隆19日電

基隆市議會今天召開聯席審查會，審查基隆市政府去年度決算報告，民進黨市議員張之豪直指市府針對重大建設執行率極差。市府秘書長方定安說，會積極檢討原因提出解決方法。

張之豪表示，市府各機關辦理重大建設執行率未達80%有25項，約占78%，未達10%者有9項約占28%，另有4項執行率未及5%，國土計畫有17項，有6項根本連做都沒做，這些都是審計報告清楚表明。

張之豪說，光是讓市政府的機器能有效能的運轉都做不到，市府要好好向市民報告，為何市府施政效能會如此低落。

市府主計處長賴慶純表示，市府列管新台幣5000萬以上的重大公共工程共有32項，可支用預算數是38億760萬餘元，實際執行數14億707萬餘元，預算執行率36.95%。賴慶純並針對未達10%者有9項，說明包含廠商未依契約施作、流標、水土保持細部設計需要修正等因素使得執行率落後。

市府秘書長方定安說，市府會建立管考預警制度，並在市務會議檢討執行進度，例如，案件經多次招標後仍無法順利發包，會盡快與相關單位討論，尋求解決方法，也會努力協調各局處分工協助，希望未來能符合執行率。

基隆 張之豪 公共工程

延伸閱讀

開一次庭就辯論終結！基隆罷免綠議員涉偽造文書案 8被告全認罪

議員鄭文婷提普發市民2萬元 基市：尊重質詢

挺過罷免案...遭綠營議員批「仁愛市場冷氣仍壞」 林沛祥：造謠、炒冷飯

罷免開票結果／基隆罷免林沛祥案未通過 罷團：尊重人民選擇

相關新聞

宜蘭情人節回歸龍潭湖舉辦 打造水陸兩大地景藝術成拍照打卡熱點

投入2.15億元整建的宜蘭龍潭湖風景區，山光水色優美，縣政府把一年一度的宜蘭情人節移師龍潭湖舉辦，工商旅遊處今天說明活動...

宜蘭中元祭祀代收、代燒「一條龍」請城隍爺坐鎮派發紙錢財帛

即將進入農曆7月普度祭拜，宜蘭縣政府為達到減量、簡便焚燒紙錢，推動代收、代燒及派發「一條龍」服務，由清潔隊、代收點及環保...

北宜高鐵進入環評大會 張勝德質問交通部：說好的說明會呢？

高鐵延伸宜蘭計畫日前通過環評初審，明天將送進環評大會審議，面對交通部前部長賀陳旦要求延期召開環評大會，議長張勝德今表示，...

楊柳颱風重創台東棒球場 立委偕體育署長會勘

台東體中棒球場為台東地區最重要的棒球訓練與賽事場地，此次楊柳颱風直撲東部，導致棒球場牛棚天幕破損、護墊泡水、圍欄破損及全...

基隆港「築港出張所仙洞町官舍」修復後招商 日式庭園景觀是賣點

基隆市位在基隆港西岸山上的高遠新村，是日本統治台灣時期，因應基隆港築港興建的宿舍，現已被公告為歷史建築。港方今天表示，已...

宜蘭東山鴨頭老店被民眾直擊食材放戶外高溫 衛生局稽查要求期限改善

宜蘭市聖後街一家東山鴨頭老字號店家，被民眾直擊未冰存食材，以塑膠籃裝食材就放在戶外高溫環境，只以紙板覆蓋，恐遭蚊蟲、鼠輩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。