議員指重大建設執行率極差 基市府：積極檢討

基隆市議會今天召開聯席審查會，審查基隆市政府去年度決算報告，民進黨市議員張之豪直指市府針對重大建設執行率極差。市府秘書長方定安說，會積極檢討原因提出解決方法。

張之豪表示，市府各機關辦理重大建設執行率未達80%有25項，約占78%，未達10%者有9項約占28%，另有4項執行率未及5%，國土計畫有17項，有6項根本連做都沒做，這些都是審計報告清楚表明。

張之豪說，光是讓市政府的機器能有效能的運轉都做不到，市府要好好向市民報告，為何市府施政效能會如此低落。

市府主計處長賴慶純表示，市府列管新台幣5000萬以上的重大公共工程共有32項，可支用預算數是38億760萬餘元，實際執行數14億707萬餘元，預算執行率36.95%。賴慶純並針對未達10%者有9項，說明包含廠商未依契約施作、流標、水土保持細部設計需要修正等因素使得執行率落後。

市府秘書長方定安說，市府會建立管考預警制度，並在市務會議檢討執行進度，例如，案件經多次招標後仍無法順利發包，會盡快與相關單位討論，尋求解決方法，也會努力協調各局處分工協助，希望未來能符合執行率。