北宜高鐵進入環評大會 張勝德質問交通部：說好的說明會呢？
高鐵延伸宜蘭計畫日前通過環評初審，明天將送進環評大會審議，面對交通部前部長賀陳旦要求延期召開環評大會，議長張勝德今表示，各界對於建不建高鐵仍存有諸多疑慮，今年5月鐵道局長楊正君曾拜會縣議會，允諾配合地方要求加開說明會，時間過了將近3個月，說好的說明會呢？仍無下文。
張勝德說，長期以來宜蘭地理位置不東不北，過往要求比照花東納入東部發展條例爭取經費，宜蘭就被說成是北部；而北部在規劃建設時，範圍多指北北基桃，卻獨漏宜蘭。好不容易盼到一個能夠提升壯大宜蘭的交通建設，宜蘭人卻遲遲等不到交通部來舉辦地方說明會，讓人民連表達意見的機會都沒有。
張勝德強調，高鐵重大建設應該讓宜蘭人充分了解，對於高鐵路線要怎麼走？會不會經過住家而被迫拆遷？會不會影響農耕民生？會不會沿途禁限建，能不能減緩宜蘭日益嚴重的國五塞車，能不能為宜蘭帶來繁盛發展的願景等，交通部有責任說清楚、講明白。
他說，無論是支持或反對高鐵建設的民眾都應享有充分的發言權，交通部也能在地方說明會中蒐集參考民眾真實的心聲，此舉有助於重大建設的多向溝通，也避免地方有許多高鐵是為了選舉創造利多的連想猜測。
