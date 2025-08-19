快訊

美股早盤／英特爾雙喜臨門「股價暴漲逾11%」 台積電ADR下挫

「師大女足案」計畫主持人陳忠慶停聘3年 逼學生繳回受試費爭議送檢調

米其林直播留言區網友暴動狂刷帥 侯布雄副主廚人氣狂飆

變更羅東都市計畫案 宜縣府取得2公頃公園綠地

中央社／ 宜蘭19日電

內政部審議通過「變更羅東都市計畫（公共設施用地專案通盤檢討）案」，其中8.13公頃採市地重劃方式，地主可發回55%約4.4公頃土地，縣府則取得2.36公頃公園綠地等用地。

宜蘭縣政府建設處今天表示，這項都市計畫案包含羅東鎮市區等範圍，在內政部都市計畫委員會建議涉及通案性檢討原則、回饋比例及規劃配置合理性等調整，歷經9次專案小組，終於在12日審議通過。

建設處指出，此案檢討區內公共設施用地10.88公頃，其中的8.13公頃採市地重劃方式，地主可發回8.13公頃的55%土地約4.4公頃，縣府則取得包含2.36公頃公園綠地、0.06公頃道路用地等其他公共設施用地。

建設處表示，後續將依照內政部都市計畫委員會決議，辦理再公開展覽作業，再公開展覽期滿，若無新增人民陳情案件，將併同地政處辦理市地重劃預審作業完成後，報送內政部核定並公告實施。

宜蘭縣代理縣長林茂盛指出，全縣19處都市計畫公共設施用地專案通盤檢討案，3案已公告實施，加上這次通過的2案，後續14案會督促縣府建設處、地政處等單位，積極配合內政部都委會審議結果進行補正。

羅東 內政部 都市計畫

延伸閱讀

內政部今審苗栗縣國土功能分區圖草案 環團批桃竹苗大矽谷恐毀農炒地

遭陳佩琪指早就計畫構陷柯文哲 監院：糾正案都有明確事證

政治獵殺柯文哲？ 國土署駁：為單一對象創設獎勵有爭議

影／租露營車開來宜蘭玩 未留意羅東地下道高度「卡門」進退不得

相關新聞

要開學了...台東體中棒球場風災受損嚴重 藍綠3立委搶會勘

開學在即，台東體中棒球場因楊柳颱風影響多處毀損，受損設施恐對球員訓練造成傷害。立法委員莊瑞雄、陳瑩、黃建賓今天不約而同關...

回響／「大基隆市」熱議 童子瑋：升格非目的…整合治理才是關鍵

聯合報日前專題報導有關「大基隆市」合併與升格議題，引起許多市民討論與關心，議長童子瑋今天說，對於「基隆要不要升格直轄市？...

影／決戰時刻宣講 花蓮葉霸老師：要沒收江啟臣民代權利

「最後一周決戰時刻」跨縣市罷團聯合宣講活動，今天傍晚在豐原慈濟宮旁路口宣講，花蓮「葉霸」葉春蓮老師說，中八選區選出的立委...

宜蘭中元祭祀代收、代燒「一條龍」請城隍爺坐鎮派發紙錢財帛

即將進入農曆7月普度祭拜，宜蘭縣政府為達到減量、簡便焚燒紙錢，推動代收、代燒及派發「一條龍」服務，由清潔隊、代收點及環保...

北宜高鐵進入環評大會 張勝德質問交通部：說好的說明會呢？

高鐵延伸宜蘭計畫日前通過環評初審，明天將送進環評大會審議，面對交通部前部長賀陳旦要求延期召開環評大會，議長張勝德今表示，...

楊柳颱風重創台東棒球場 立委偕體育署長會勘

台東體中棒球場為台東地區最重要的棒球訓練與賽事場地，此次楊柳颱風直撲東部，導致棒球場牛棚天幕破損、護墊泡水、圍欄破損及全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。