變更羅東都市計畫案 宜縣府取得2公頃公園綠地

內政部審議通過「變更羅東都市計畫（公共設施用地專案通盤檢討）案」，其中8.13公頃採市地重劃方式，地主可發回55%約4.4公頃土地，縣府則取得2.36公頃公園綠地等用地。

宜蘭縣政府建設處今天表示，這項都市計畫案包含羅東鎮市區等範圍，在內政部都市計畫委員會建議涉及通案性檢討原則、回饋比例及規劃配置合理性等調整，歷經9次專案小組，終於在12日審議通過。

建設處指出，此案檢討區內公共設施用地10.88公頃，其中的8.13公頃採市地重劃方式，地主可發回8.13公頃的55%土地約4.4公頃，縣府則取得包含2.36公頃公園綠地、0.06公頃道路用地等其他公共設施用地。

建設處表示，後續將依照內政部都市計畫委員會決議，辦理再公開展覽作業，再公開展覽期滿，若無新增人民陳情案件，將併同地政處辦理市地重劃預審作業完成後，報送內政部核定並公告實施。

宜蘭縣代理縣長林茂盛指出，全縣19處都市計畫公共設施用地專案通盤檢討案，3案已公告實施，加上這次通過的2案，後續14案會督促縣府建設處、地政處等單位，積極配合內政部都委會審議結果進行補正。