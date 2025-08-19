快訊

不敵匯率關稅兩大刀！台中自行車大廠撐不住 公告「年底停業 」

大同人事大風吹！三立電視張榮華接董座 王光祥轉任會長

國家警報響了！ 「4縣市」大雷雨轟1小時

基隆港「築港出張所仙洞町官舍」修復後招商 日式庭園景觀是賣點

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆港西岸山上的高遠新村被市府公告為歷史建築，港方完成整修後公告招商，希望引進零售、文創、餐飲業，並結合周邊景點，打造成結合港口歷史與現代文創的新景點。圖／基隆港務分公司提供
基隆港西岸山上的高遠新村被市府公告為歷史建築，港方完成整修後公告招商，希望引進零售、文創、餐飲業，並結合周邊景點，打造成結合港口歷史與現代文創的新景點。圖／基隆港務分公司提供

基隆市位在基隆港西岸山上的高遠新村，是日本統治台灣時期，因應基隆港築港興建的宿舍，現已被公告為歷史建築。港方今天表示，已完成整修並公告招商，希望引進零售、文創、餐飲業，結合周邊景點成為結合港口歷史與現代文創的新景點。

基隆港務分公司表示，高遠新村是日據時代，為基隆港築港需要，原名為「築港出張所仙洞町官舍」，提供在台最高長官使用。2次大戰後，我國政府改作為交通部基隆港務局（港務分公司前身）局長宿舍，並將當地宿舍群改名為高遠新村。

基隆市政府在2006年將高遠新村登錄為歷史建築，因此這處建築見證從日據時代至今的基隆港歷史發展。港務分公司為活化文化資產，2021年辦理歷史建築修復再利用工程，2024年8月9日完工，讓深具歷史文化特色日式建築，更加還原舊貌重現民眾眼前。

港方表示，修復工程團隊考證日據時代藍曬圖，作為原貌修復參考依據，以原有材料保存極大化原則，戶外庭園也復原為原有空間格局及日式景觀，保存原有大樹，還原建築物最初建成的完整風貌。

港方期待相當清靜悠閒的高遠新村歷史建築園區，成為能放鬆身心，又能體驗文化藝術價值的好地方，在修復工程完成後，接著辦理招商，將採綜合評選方式，評選出投資人承租經營。

高遠新村歷史建築招商基地面積934坪，建築物樓地板面積87坪，投資人可經營零售、文創、餐飲等。高遠新村鄰近基隆港西16號碼頭，距離基隆車站僅約5分鐘車程，從基地可俯瞰基隆港。

基隆港務分公司指出，高遠新村鄰近球子山燈塔、築港紀念碑、百年仙洞巖及海蝕佛手洞等知名景點，期盼投資人發揮巧思，經營時融入高遠新村的歷史與文化底蘊，結合周邊景點，打造為鄰近基隆港的特色地標與私房秘境，成為旅客或民眾假日休憩勝地。

基隆港西岸山上的高遠新村被市府公告為歷史建築，港方完成整修後公告招商，希望引進零售、文創、餐飲業，並結合周邊景點，打造成結合港口歷史與現代文創的新景點。圖／基隆港務分公司提供
基隆港西岸山上的高遠新村被市府公告為歷史建築，港方完成整修後公告招商，希望引進零售、文創、餐飲業，並結合周邊景點，打造成結合港口歷史與現代文創的新景點。圖／基隆港務分公司提供
基隆港西岸山上的高遠新村被市府公告為歷史建築，港方完成整修後公告招商，希望引進零售、文創、餐飲業，並結合周邊景點，打造成結合港口歷史與現代文創的新景點。圖／基隆港務分公司提供
基隆港西岸山上的高遠新村被市府公告為歷史建築，港方完成整修後公告招商，希望引進零售、文創、餐飲業，並結合周邊景點，打造成結合港口歷史與現代文創的新景點。圖／基隆港務分公司提供
基隆港西岸山上的高遠新村被市府公告為歷史建築，港方完成整修後公告招商，希望引進零售、文創、餐飲業，並結合周邊景點，打造成結合港口歷史與現代文創的新景點。圖／基隆港務分公司提供
基隆港西岸山上的高遠新村被市府公告為歷史建築，港方完成整修後公告招商，希望引進零售、文創、餐飲業，並結合周邊景點，打造成結合港口歷史與現代文創的新景點。圖／基隆港務分公司提供

基隆港 歷史建築

延伸閱讀

SBL／亞運金牌回鄉打球 余祥平向基隆前輩們看齊

大基隆整併邊陲別淪施政末梢 基隆捷運加持中央思考正當時

全台首座商港發展波浪發電 基隆港首度試驗

影／「睡一覺到石垣島」八重山丸渡輪9月啟航 今進基隆整備1月

相關新聞

宜蘭情人節回歸龍潭湖舉辦 打造水陸兩大地景藝術成拍照打卡熱點

投入2.15億元整建的宜蘭龍潭湖風景區，山光水色優美，縣政府把一年一度的宜蘭情人節移師龍潭湖舉辦，工商旅遊處今天說明活動...

楊柳颱風重創台東棒球場 立委偕體育署長會勘

台東體中棒球場為台東地區最重要的棒球訓練與賽事場地，此次楊柳颱風直撲東部，導致棒球場牛棚天幕破損、護墊泡水、圍欄破損及全...

基隆港「築港出張所仙洞町官舍」修復後招商 日式庭園景觀是賣點

基隆市位在基隆港西岸山上的高遠新村，是日本統治台灣時期，因應基隆港築港興建的宿舍，現已被公告為歷史建築。港方今天表示，已...

宜蘭東山鴨頭老店被民眾直擊食材放戶外高溫 衛生局稽查要求期限改善

宜蘭市聖後街一家東山鴨頭老字號店家，被民眾直擊未冰存食材，以塑膠籃裝食材就放在戶外高溫環境，只以紙板覆蓋，恐遭蚊蟲、鼠輩...

影／鷄籠百年中元祭9月5日放水燈大遊行 傳統祭典融城市創意

鷄籠中元祭今年邁入第171年，由吳姓宗親會擔任主普，從施放水燈頭、普度等傳統科儀，到多元文化活動與藝術展演，系列祭典結合...

基隆第二間學校營養午餐型轉公辦民營 教師回歸教學專業

基隆市政府自113學年度開始推動將學校廚房轉型「公辦民營」模式，長樂國小首先試辦，學生滿意度達9成，有效降低學校對營養午...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。