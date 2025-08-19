基隆港「築港出張所仙洞町官舍」修復後招商 日式庭園景觀是賣點

基隆市位在基隆港西岸山上的高遠新村，是日本統治台灣時期，因應基隆港築港興建的宿舍，現已被公告為歷史建築。港方今天表示，已完成整修並公告招商，希望引進零售、文創、餐飲業，結合周邊景點成為結合港口歷史與現代文創的新景點。

基隆港務分公司表示，高遠新村是日據時代，為基隆港築港需要，原名為「築港出張所仙洞町官舍」，提供在台最高長官使用。2次大戰後，我國政府改作為交通部基隆港務局（港務分公司前身）局長宿舍，並將當地宿舍群改名為高遠新村。

基隆市政府在2006年將高遠新村登錄為歷史建築，因此這處建築見證從日據時代至今的基隆港歷史發展。港務分公司為活化文化資產，2021年辦理歷史建築修復再利用工程，2024年8月9日完工，讓深具歷史文化特色日式建築，更加還原舊貌重現民眾眼前。

港方表示，修復工程團隊考證日據時代藍曬圖，作為原貌修復參考依據，以原有材料保存極大化原則，戶外庭園也復原為原有空間格局及日式景觀，保存原有大樹，還原建築物最初建成的完整風貌。

港方期待相當清靜悠閒的高遠新村歷史建築園區，成為能放鬆身心，又能體驗文化藝術價值的好地方，在修復工程完成後，接著辦理招商，將採綜合評選方式，評選出投資人承租經營。

高遠新村歷史建築招商基地面積934坪，建築物樓地板面積87坪，投資人可經營零售、文創、餐飲等。高遠新村鄰近基隆港西16號碼頭，距離基隆車站僅約5分鐘車程，從基地可俯瞰基隆港。