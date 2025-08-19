宜蘭東山鴨頭老店被民眾直擊食材放戶外高溫 衛生局稽查要求期限改善

宜蘭市聖後街一家東山鴨頭老字號店家，被民眾直擊未冰存食材，以塑膠籃裝食材就放在戶外高溫環境，只以紙板覆蓋，恐遭蚊蟲、鼠輩污染。縣衛生局獲報後今天派員前往查看，開出限期改善通知書，業者若逾期未改，將依法開罰。

據了解，民眾指出當時正值高溫，攤車卻將食物裝在塑膠籃內曝曬於路邊，雖然不確定是否為待售食材，但缺乏人員看管，恐怕會造成細菌滋生，對消費者健康構成威脅，食安出現嚴重疏失，希望主管機關能釐清並加強稽查。

縣衛生局接獲通報後派員前往查察，經查當天業者因卸貨需要，先將食材暫放於攤車前方，隨即繞到後方開門，過程中被民眾目睹，因而引發疑慮。雖然現場情況與民眾所見稍有出入，但業者仍有管理不周問題，已開立限期改善通知書，要求立即改正。

衛生局也前往製造場所進一步了解環境狀況，抽取食材進行檢驗，若經要求限期改善仍未改正，檢驗不符規定，將依食品安全衛生管理法，可裁處6萬元以上、2億元以下罰鍰。