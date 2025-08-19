宜蘭東山鴨頭放高溫室外衛生局稽查限期改善

宜蘭市一間東山鴨頭攤販，將食物放在烈日室外僅用紙板覆蓋，引發衛生安全疑慮，民眾拍下畫面向媒體投訴，衛生局立即展開稽查，除抽驗食材外，並對業者開立限期改善通知書。

民眾拍下影片向媒體投訴，畫面顯示，業者將食物放在塑膠籃內，上方僅以紙板覆蓋，放在室外的攤車上，拍攝者直言「不要買這家，就這樣直接放在外面」。

宜蘭縣政府衛生局今天表示，經對販賣場所及食品製作場所稽查發現風扇髒汙、食材保存未完整覆蓋，已開立限期改善通知書，責令業者限期改正，並抽驗食材檢驗，倘若複查及抽驗結果不合格，將依法處辦。

衛生局呼籲業者，依據食品安全衛生管理法第8條第1項規定，食品業者的從業人員、作業場所、設施衛生管理及品保制度，都應符合「食品良好衛生規範準則」，違者經命限期改正，若屆期未改，可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。