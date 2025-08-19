宜蘭情人節回歸龍潭湖舉辦 打造水陸兩大地景藝術成拍照打卡熱點

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭情人節將移師龍潭湖舉辦，湖面搭起699公尺鵲橋，象徵「戀久久」；陸域是海女與漁夫深情相遇的造景燈飾，將成為最吸睛的兩大拍照熱點。圖／縣府提供
宜蘭情人節將移師龍潭湖舉辦，湖面搭起699公尺鵲橋，象徵「戀久久」；陸域是海女與漁夫深情相遇的造景燈飾，將成為最吸睛的兩大拍照熱點。圖／縣府提供

投入2.15億元整建的宜蘭龍潭湖風景區，山光水色優美，縣政府把一年一度的宜蘭情人節移師龍潭湖舉辦，工商旅遊處今天說明活動內容，陸域及湖域各有大型特色造景，湖面搭起699公尺鵲橋，象徵「戀久久」；陸域是海女與漁夫深情相遇的造景燈飾，將成為最吸睛的兩大拍照熱點。

龍潭湖風景特定區從民國110年起持續投入經費改善景區設施，至今已完成8期工程，設置人車分離的環湖步道及跨湖棧道，建置服務設施、景觀植栽、生態化湖岸設計融入地景，總共投入2億1550萬元硬體經費，讓龍潭湖風景特定區環境，舒適宜人。

宜蘭情人節8月29日至31日舉行，接連3天都有不同主題的演唱會，29日以流行音樂為主，邀請原子少年FEniX、陳華、柏霖、阿布絲、持修進行演出；30日以經典民歌演出為主，金智娟、林隆璇、王海玲、李明德、范怡文一同飆唱；31日以閩南語歌手許富凱、草屯囝仔、楊肅浩、陳孟賢、翁鈺鈞等精彩獻唱。

現場設有情人告白趣味活動，邀請參加者大聲說愛，鼓勵民眾愛要及時勇敢說愛；園區街頭藝人表演，包含扯鈴、氣球、歌手、魔術等多元表演；湖域每30分鐘進行水舞表演，同時也有環湖市集及好食好物專區，滿足吃喝。

主辦單位巧妙運用地景與湖域，以龍潭湖域與綠茵周遭為主場域，打造象徵七夕之浪漫鵲橋，長達699公尺，橋體有蝴蝶翩翩飛舞引導，陸域創造海女與漁夫的深情相遇燈飾，光環境浪漫繽紛。8月29日晚間6時30分，舉行點燈開幕儀式，安排大型點燈舞劇，上演水舞、火舞及煙火秀，歡迎民眾參與。

宜蘭情人節活動將移師龍潭湖舉辦，湖面將搭起699公尺鵲橋，象徵「戀久久」。圖／縣府提供
宜蘭情人節活動將移師龍潭湖舉辦，湖面將搭起699公尺鵲橋，象徵「戀久久」。圖／縣府提供
宜蘭情人節活動將移師龍潭湖舉辦，陸域有海女與漁夫深情相遇的造景燈飾，將成為拍照熱點。圖／縣府提供
宜蘭情人節活動將移師龍潭湖舉辦，陸域有海女與漁夫深情相遇的造景燈飾，將成為拍照熱點。圖／縣府提供

