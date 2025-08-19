影／鷄籠百年中元祭9月5日放水燈大遊行 傳統祭典融城市創意

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
鷄籠中元祭第171年9月5日放水燈大遊行，百年祭典融城市創意。記者游明煌／攝影
鷄籠中元祭第171年9月5日放水燈大遊行，百年祭典融城市創意。記者游明煌／攝影

鷄籠中元祭今年邁入第171年，由吳姓宗親會擔任主普，從施放水燈頭、普度等傳統科儀，到多元文化活動與藝術展演，系列祭典結合傳統儀式、藝文展覽與創意裝置藝術。市長謝國樑說，百年祭典 加城市創意打造夏日文化盛典，邀請民眾到基隆感受隆獨有的魅力與溫度，9月5日將有放水燈大遊行。

謝國樑今天在宣傳記者會表示，中元祭為期約1個月的傳統祭典陸續展開，透過主普輪值制度與豐富的系列活動，不僅延續對先人的敬意，也體現基隆兼容並蓄、溫厚包容的文化特質，市府將傳統祭典轉化為具創意與溫度的文化體驗。

9月5日放水燈遊行盛大登場，開場由多次受邀國際藝術節的「雲火 INFERNO 火舞團」領銜演出，融合火舞、光舞與特技。基隆市府花車攜手人氣插畫家包大山，打造主普壇、山海意象，到黑鳶與船舶意象。

7月8日至9月21日，「幸福蘋安抱抱」裝置藝術於基隆美術館草皮溫馨展出。8月22日至9月21日，「走境171」特展於基隆美術館登場。「巴士導覽劇場」將於8月30日至9月7日每周末登場，完成報名的民眾將可搭乘巴士，走訪老大公廟、主普壇、望海巷等中元祭重點場域，沿途搭配導覽與現地劇場演出。8月24日至9月21日，「鷄籠米雕藝術年展」於基隆美術館展出超過60件作品，形式橫跨平面與立體，展品包括以平面浮雕法用連環漫畫方式敘述基隆中元祭緣由，及介紹基隆美景的「捏麵畫」。

文化觀光局今年與人氣品牌卡滋爆米花聯名推出限量「中元爆平安」爆米花，將平安祝福化作香氣四溢的創意美味。

鷄籠中元祭171年來，承載的不只是儀式，更是代代相傳的信仰、情感與祝福。今年誠摯邀請您，一起走進專屬基隆的文化旅程，感受祭典與藝術交織的城市溫度。更多活動詳情請上基隆市文化觀光局官網(https://reurl.cc/1OodMV)，或追蹤粉絲專頁(https://reurl.cc/NxZknp)

鷄籠中元祭第171年9月5日放水燈大遊行，百年祭典融城市創意。記者游明煌／攝影
鷄籠中元祭第171年9月5日放水燈大遊行，百年祭典融城市創意。記者游明煌／攝影

