奇萊山屋新建工程 10、11月管制18天暫停入園申請

中央社／ 花蓮縣19日電

太魯閣國家公園管理處新建奇萊山屋工程，10月19日起暫停使用奇萊山屋及周邊宿營；另配合直升機吊掛機具及建材，10、11月共有18天管制，將暫停奇萊群峰路線入園申請。

太管處公告，配合山屋新建工程，10月19日起，奇萊山屋暫停使用及周邊禁止宿營，待新建山屋完成驗收後，另行公告開放時間。

此外，為配合吊掛施工機具及建材所需，避免山友行進於吊掛航線下，太管處表示，10月19日至26日、11月10日至19日期間，暫停奇萊主、北峰線、奇萊東稜線、奇萊連峰線及其他路線等奇萊群峰線入園申請。

太管處表示，於管制時段申請入山，將不予入園許可並退件處理；若建材運補期有調整，會另行公告。

奇萊稜線山屋啟用逾30年，因設備老舊且容納人數有限，太管處規劃在舊山屋附近新建新的中型山屋，配有乾燥室、廚房、交誼廳、生態廁所、防熊櫃等設備，可容納38人。

