基隆第二間學校營養午餐型轉公辦民營 教師回歸教學專業

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆第二間學校營養午餐型轉公辦民營，教師回歸教學專業。圖／教育處提供

基隆市政府自113學年度開始推動將學校廚房轉型「公辦民營」模式，長樂國小首先試辦，學生滿意度達9成，有效降低學校對營養午餐管理負擔，陸續有多校表達辦理意願，114學年度開始，七堵國小接棒成為基隆第2間轉型廚房。

基隆市教育處說，為讓學校回歸教學本業，市府協助學校透過專業分工、權責畫分等精進調整作為，簡化學校作業，公辦民營是由廠商派駐專業人員到現場，負責食菜色口味，學校則擔任監督角色，確保廠商出餐品質。

七堵國小校長林志彥表示，自成為中央廚房供餐學校以來，承擔廚工管理職安責任及供餐食安衛生責任，對學校教師壓力偏大，看到長樂國小轉型公辦民營後，學校管理壓力降低，供餐滿意度高，向市府爭取公辦民營機會，市府協助媒合暖暖高中共同供餐，將供餐量提高，學校公辦民營招標順利，114學年度能順利供餐。

市府表示，公辦民營廠商會確保優先聘任原有廚工，保障廚工工作權益，並協助學校檢視廚房環境設備符合食安衛生等部分，共創多贏局面。

教育處長徐嬿立表示，公辦民營因須達一定供餐量，媒合校群作業複雜，如先請外訂團膳學校徵詢家長及教師意願，午餐費用變動、餐桶設備購置、廚房擴建、驗菜及備餐監廚等午餐業務分工細節皆須確認後，才能於次學年度招標運作。

徐燕立說，運作後達成午餐品質穩定、衛生安全、美味好吃、學校管理負擔降低等目標，未來會多協助學校廚房朝轉型、朝品質提升。

基隆第二間學校營養午餐型轉公辦民營，教師回歸教學專業。圖／教育處提供
基隆第二間學校營養午餐型轉公辦民營，教師回歸教學專業。圖／教育處提供

