消防工時新制上路 新人配賦不及 基市消防局研議配套 減輕出勤壓力

審計部去年決算審核報告，指基隆市消防局每年都有缺額待補，也有義消屆服務年齡上限，應檢討人力以確保服務量能。消防局今天表示，將積極向消防署爭取特考配發人數，並採鄰近分隊相互支援因應，同時運用消防替代役男、義消等人力，減輕消防員出勤壓力，強化救護救災工作。

審計報告指出，基隆市消防局近3年實際員額分別為 281、285及284人，分較預算員額分別少11、13及19人。基隆市實際消防員額與服務人口比為1：1261，雖已達2023年1：1300目標，但2024年編制員額增加38人，卻僅增加5人，人力負荷紓解有限。

審計報告也提及基隆市消防人員與服務人口比，2028年的目標為 1：1100，但基隆市2021年至2023年消防人力45歲以下者占比，由73.96％降至69.82％，55歲以上占比則從9.43％增至11.93％，60歲以上占比更由0.75％增至3.16％，高於全國平均占比數值。消防人力各年齡層結構變化及編制員額配比是否達到目標值，消防局應注妥為因應。

消防署訂頒「各級消防機關輪班輪休人員勤休實施要點」，規定消防人員每日服勤時段以兩班制、每月15日以上輪休日為原則，每日服勤時數不得超過12小時，超過時數為超時服勤時數。各級消防機關自2023年起，應每2年增給服勤人員每月24小時以上輪休時數。服勤時數連同超時服勤時數，每月不得超過312小時，超時服勤時數每月不得超過136小時。

消防局表示，災害防救及消防工作是人民生命財產與社會安定的基礎，為配合消防署訂頒的工時新制，並改善消防人力不足，基市府核准消防人員原編制員額325人，在去年擴編至363人。近3年實際員額以每年1至2%幅度增加，今年7月底現有消防人力287人，與服務人口占比為1：1257，明年實際員額預計達318人。

消防局說，消防人力來源是配合消防署針對警專、警大及一般特考錄取人數作配賦，且考試後須先經1年養成教育才分發各縣市，遴補時程長，致使無法適時、適量及適質補充人力。消防員勤、業務性質特殊、新冠疫情結束後嚮往生活工作平衡，以及退休人數增加等因素，也增加職務出缺的不確定性。

消防局長游家懿表示，為落實消防人員健康權，2023年起外勤分隊實施勤2休2制度，並積極向消防署爭取特考分發人數，且逐年增加預算員額，充實消防人力。

游家懿說，未來除繼續積極向消防署爭取特考配賦人數，也會適時向消防署爭取鬆綁約聘僱人員等消防替代人力，或研議外補消防人員替代措施。眼前先採鄰近分隊相互支援因應，妥適運用消防替代役男及義消、婦宣協勤人力，精簡各項勤務量，減輕消防人員出勤壓力，強化救護救災工作。

審計報告也有提及義消組織及人力，對於救災救護及災害預防有助益，基隆市尚待持續以多元管道加強招募，部分隊員將屆服務年齡上限，也需妥為研處因應。

消防局表示，火災搶救、緊急救護及火災預防工作，義勇消防組織及人力均扮演重要角色。消防局各年均積極辦理義勇消防人員招募作業。去年度新進義消人數為126人，今年至7月31日新進61人。基隆義勇編制員額1537人，今年7月31日實際人數為1066人，占編制員額69.36％。

游家懿說，因應國人平均壽命增長及少子化現象，義消組織服務年齡應有所增長，目前已爭取專責協助防災教育宣導分隊人員為68歲以下，其他類型義消服務年齡也爭取延長中。

基隆市義消協勤項目包括火災搶救、水域救援、緊急救護、山域救援及特種搜救5項，皆成立專責隊伍執勤。消防局今年起實施義消人員至消防分隊「值班」勤務，今年8月辦理義消「水源調查」勤務實習，預計9月實施義消「水源調查」執勤。

消防局表示，未來除傳統宣導招募管道，也會在網路刊登招募義消訊息，並藉由各類證照訓練招募多元義消。現職義消可加強培訓專業技能，協助消防人員執行勤務強化救災救護能量。配合內政部消防署「韌性台灣──強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫」，也在研議促成義消深入企業工廠，協助救災及防、減災工作。