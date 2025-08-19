聽新聞
花蓮佐倉步道整修近完工 擬後天開放

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮佐倉步道去年地震後封閉修繕，經林業及自然保育署花蓮分署整修，預計周四上午8時開放。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮佐倉步道去年地震後封閉修繕，經林業及自然保育署花蓮分署整修，預計周四上午8時開放。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮市佐倉步道去年403地震後沿線多處邊坡受損封閉至今，經林業及自然保育署花蓮分署整修後，邊坡工程已陸續完工，預計本周四重新開放。

佐倉步道全長約3.95公里，終點可俯瞰花蓮市景與太平洋，是相當熱門的健行賞景地點。

去年受強震影響，佐倉步道2.6公里至3.95公里多處邊坡坍方，設施毀損，花蓮分署封閉步道展開修復工程，卻多次遇風災，延後完工，近期天氣好施工進度加快。

花蓮分署表示，經1年5個月，佐倉步道完成0K＋500、2K＋580及3K＋500等3處邊坡防護工程，另增設多座水塔，確保3K處廁所儲備1年用水，降低水管維修人員在險峻地形作業風險。

步道第一觀景平台、第四觀景平台受損，其中第一觀景平台已拆除待新建，第四觀景平台暫時封閉後續修繕，施作期間現場封閉並設置告示牌示警，不影響遊客上山，但需留意工程車出入。

花蓮分署指出，步道仍有零星工程，評估不影響通行不需全線封閉，不過1.5K及2.55K處裸岩邊坡大雨後可能不太穩定，要加快通行。

