基隆1社區茶壺風暴 住戶懸掛抗議白布條槓上管委會…雙方互告

基隆市一處社區的大樓外牆，懸掛3面抗議白布條引人側目。布條內容質疑管委會不尊重區分所有權人大會決議、常年黑箱作業包庇內定廠商，王姓住戶並控告管委會涉犯背信罪。管委會反指王女不實指控，破壞社區和諧，社區總幹事今天也控告王女涉嫌誹謗罪。

這處社區位在暖暖區源遠路，由1棟17層樓和4棟16層樓建物組成，共超過300戶。面臨源遠路3樓外牆，近日出現3面抗議布條，有2面質疑管委會不尊重區分所有權人大會的決議、惡意阻擋修改社區規約、剝奪區分所有權人（住戶）的權益。

另一面抗議布條，指管委會常年黑箱作業，包庇工程內定合作廠商。管委會常年越權，未詳細評估亂發包工程。社區消防設備故障，維修進度緩慢，管委會包庇廠商，枉顧住戶生命財產安全，以及物業公司失職、總幹事瀆職。

懸掛布條的王姓住戶說，去年11月召開的區分所有權人大會，認為某棟頂樓住戶疑自行變更住家格局，才導致漏水，超過30萬元工程也應公開招標，當天大會不同意花費32萬元施作防水工程，但管委會事後召開非法會議，改以2標案合計29萬元發包，她已到警局控告管委會涉犯背信罪。

這處社區管委會發信給全體住戶，指去年區分所有權人會議未獲決議，召集人可就同一議案重新召集會議。今年3月29日召開臨時區分所有權人會議後，去年的5家防水工程業者中有3家重新報價，並由管委會決議由其中1家以29萬元施作，過程符合社區規約。

至於修改社區規約部分，管委會在公告中澄清，去年區權會並未完成表決規約修改案，管委會今年將提案修改幾條重要規約，修改內容會在今年底區權會前1個月公告，經住戶投票表決多數同意才能通過。

管委會指責有住戶散播不實指控、四處檢舉，甚至掛白布條傷害社區。為保全社區住戶的財產（房價），除嚴厲譴責少數住戶脫序行為，賴姓總幹事今天下午也到派出所，控告王姓住戶涉犯誹謗罪。

王女也有上市府網站投書陳情，指管委會不尊重2023年區權會決議，惡意阻擋修改社區公約。去年區權會沒通過的工程，也隱瞞住戶私自發包，以及今年3月29日召開的臨時區權會未符合社區規約規定，決議無效。

市府今年6月間行文社區管委會，指區權會決議應符合法規才生效力，如涉私權爭議，宜循司法途徑解決，並請管委會委員基於社區自治精神，釐清今年3月召開的臨時區權會是否依社區規約辦理。