花蓮弱勢助學金缺口300萬 展望會號召大眾響應助學行動

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
小宜與弟弟2人合力協助媽媽從輪椅起身，花蓮展望會提供助學金度難關。圖／花蓮展望會提供
小宜與弟弟2人合力協助媽媽從輪椅起身，花蓮展望會提供助學金度難關。圖／花蓮展望會提供

花蓮縣有3千多名弱勢家庭的學子長期靠助學金減輕求學負擔。台灣世界展望會東區辦事處指出，每3名東部地區經濟弱勢兒少，就有1名由展望會持續關懷，然而開學在即，花蓮「助學行動」仍面臨300萬元缺口，呼籲社會大眾踴躍響應，一起成為弱勢學子的堅強後盾。

展望會東區辦事處表示，陪伴4年的孩子小宜及弟弟由媽媽獨力扶養長大，但去年底媽媽車禍受傷，脊椎受損無法行動，家中經濟陷入困境，小宜與弟弟努力學習著照顧媽媽，更自發在半夜輪流照護並協助翻身，一家人努力生活。

小宜媽媽表示，發生意外後，除了感恩有親友支持，也感謝展望會社工定期訪視及提供學用品、白米等物資，以及急難醫療補助，讓我們的困境得到舒緩，展望會也透過助學金確保小宜及弟弟不因家中變故而中斷學習、穩定就學。

展望會東區辦事處區處長李玉明說，部分弱勢家庭的困境友多元需求且需要長期支持，加上花蓮經濟產業受天災影響甚鉅，弱勢家庭工作機會銳減、收入不穩。現逢開學季，資源不足的家庭承受極大的經濟壓力，甚至有孩子因家庭經濟崩潰，只好休學打工分擔家計。

展望會東區辦事處表示，教育是孩子脫離貧窮的起點、擁抱夢想的鑰匙，呼籲社會大眾用一份愛心、一份助學金支持「助學行動」，陪伴花蓮孩子堅毅地走在學習路上，在未來成為更好的大人，詳情可洽愛心專線03-8236868。

台灣世界展望會東區辦事處區處長李玉明邀請大眾響應「助學行動」，陪伴花蓮弱勢孩子走在學習路上。圖／花蓮展望會提供
台灣世界展望會東區辦事處區處長李玉明邀請大眾響應「助學行動」，陪伴花蓮弱勢孩子走在學習路上。圖／花蓮展望會提供

花蓮 弱勢生

  張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
