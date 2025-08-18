農曆7月開鬼門 全台唯一真人扮演城隍爺22日出巡宜蘭城、放水燈
8月23日是農曆7月初一開鬼門日子，宜蘭市中元民俗文化推展協進會迎接敬奉好兄弟，維持舉辦已有200多年歷史的宜蘭水燈節系列活動，重頭戲是22日晚上的巡舊城遶境踩街，由真人扮演的城隍爺巡城，抵達河濱公園看戲，並於子時開鬼門時在河邊施放水燈，祈求平安。
宜蘭水燈節系列活動今天起跑，直至24日布施平安米畫下句點；特別的是，宜蘭市城隍廟的城隍爺親自挑選代言人，今年擲筊相中宜蘭市里幹事黃東圳擔任，22日扮演城隍爺起駕遶境巡視舊城，協進會表示，這不但是台灣鬼月第一個大型放水燈的活動，也是全台唯一由真人扮城隍爺巡城。
系列活動內容包括今天的點天燈，8月21日宜蘭城至宜蘭河濱公園的「會場灑淨城隍爺出巡」，8月22日是活動重頭戲，白天宜蘭市城隍廟「發表科儀」、「上香祝禱遶境行」，晚上7點從復興國中出發「開鈸起駕巡舊城」遶境踩街遊行，遶行市區後到宜蘭河濱公園的放水燈會場。
河濱公園於22日晚間安排蘭陽戲劇團表演、鼓動天地震撼秀、民眾DIY蓮花燈施放，最後在子時鬼門開，安排水燈頭施放，把一個個水燈座置於宜蘭河面，緩慢飄流，象徵祥和祈安。
接著在8月23日（農曆7月1日）開鬼門當天，宜蘭城隍廟舉辦普渡科儀、光復路上有普施法會，及24日宜蘭城隍廟的平安米布施，為系列活動畫下完美句點。
宜蘭市中元民俗文化推展協進會理事長陳文彬表示，在遶境放水燈當晚，在宜蘭河濱公園還有蘭陽戲劇團精彩的演出，將恭請老城隍爺一起來看戲，歡迎民眾一起參與。
市長陳美玲說，宜蘭水燈節是宜蘭市年度民俗盛事，今年市公所特別請2輛藝閣花車及邀請10個社區共同參與水燈節遶境，不僅能展現社區特色與活力、也增加遶境隊伍之豐富性，邀請市民一起參與這項傳統民俗活動，體驗遶境遊街、放水燈，祈求闔家平安健康。
