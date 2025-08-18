快訊

情斷郭書瑤8年！「大學生了沒」金陽娶空姐女友 甜蜜婚禮曝

烏克蘭無望加入NATO！「類北約第五條款」安全有保障？

月薪10萬涉貪解職被目擊超商打工 前政院南服副執行長陳慧玲證實「是我」

農曆7月開鬼門 全台唯一真人扮演城隍爺22日出巡宜蘭城、放水燈

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭水燈節系列活動今天起跑，特別的是，城隍爺親自挑選代言人22日起駕遶境巡視舊城，這不但是台灣鬼月第一個大型放水燈的活動，也是全台唯一由真人扮城隍爺巡城。圖／市公所提供
宜蘭水燈節系列活動今天起跑，特別的是，城隍爺親自挑選代言人22日起駕遶境巡視舊城，這不但是台灣鬼月第一個大型放水燈的活動，也是全台唯一由真人扮城隍爺巡城。圖／市公所提供

8月23日是農曆7月初一開鬼門日子，宜蘭市中元民俗文化推展協進會迎接敬奉好兄弟，維持舉辦已有200多年歷史的宜蘭水燈節系列活動，重頭戲是22日晚上的巡舊城遶境踩街，由真人扮演的城隍爺巡城，抵達河濱公園看戲，並於子時開鬼門時在河邊施放水燈，祈求平安。

宜蘭水燈節系列活動今天起跑，直至24日布施平安米畫下句點；特別的是，宜蘭市城隍廟的城隍爺親自挑選代言人，今年擲筊相中宜蘭市里幹事黃東圳擔任，22日扮演城隍爺起駕遶境巡視舊城，協進會表示，這不但是台灣鬼月第一個大型放水燈的活動，也是全台唯一由真人扮城隍爺巡城。

系列活動內容包括今天的點天燈，8月21日宜蘭城至宜蘭河濱公園的「會場灑淨城隍爺出巡」，8月22日是活動重頭戲，白天宜蘭市城隍廟「發表科儀」、「上香祝禱遶境行」，晚上7點從復興國中出發「開鈸起駕巡舊城」遶境踩街遊行，遶行市區後到宜蘭河濱公園的放水燈會場。

河濱公園於22日晚間安排蘭陽戲劇團表演、鼓動天地震撼秀、民眾DIY蓮花燈施放，最後在子時鬼門開，安排水燈頭施放，把一個個水燈座置於宜蘭河面，緩慢飄流，象徵祥和祈安。

接著在8月23日（農曆7月1日）開鬼門當天，宜蘭城隍廟舉辦普渡科儀、光復路上有普施法會，及24日宜蘭城隍廟的平安米布施，為系列活動畫下完美句點。

宜蘭市中元民俗文化推展協進會理事長陳文彬表示，在遶境放水燈當晚，在宜蘭河濱公園還有蘭陽戲劇團精彩的演出，將恭請老城隍爺一起來看戲，歡迎民眾一起參與。

市長陳美玲說，宜蘭水燈節是宜蘭市年度民俗盛事，今年市公所特別請2輛藝閣花車及邀請10個社區共同參與水燈節遶境，不僅能展現社區特色與活力、也增加遶境隊伍之豐富性，邀請市民一起參與這項傳統民俗活動，體驗遶境遊街、放水燈，祈求闔家平安健康。

迎接8月23日開鬼門，宜蘭市中元民俗文化推展協進會及市長陳美玲歡迎大家參與「宜蘭水燈節」系列活動，感受這項相傳200多年的民俗盛事。圖／市公所提供
迎接8月23日開鬼門，宜蘭市中元民俗文化推展協進會及市長陳美玲歡迎大家參與「宜蘭水燈節」系列活動，感受這項相傳200多年的民俗盛事。圖／市公所提供
宜蘭水燈節系列活動今天起跑，特別的是，城隍爺親自挑選代言人22日起駕遶境巡視舊城，這不但是台灣鬼月第一個大型放水燈的活動，也是全台唯一由真人扮城隍爺巡城。圖／市公所提供
宜蘭水燈節系列活動今天起跑，特別的是，城隍爺親自挑選代言人22日起駕遶境巡視舊城，這不但是台灣鬼月第一個大型放水燈的活動，也是全台唯一由真人扮城隍爺巡城。圖／市公所提供
迎接8月23日開鬼門，宜蘭市中元民俗文化推展協進會及市長陳美玲歡迎大家參與「宜蘭水燈節」系列活動，感受這項相傳200多年的民俗盛事。圖／市公所提供
迎接8月23日開鬼門，宜蘭市中元民俗文化推展協進會及市長陳美玲歡迎大家參與「宜蘭水燈節」系列活動，感受這項相傳200多年的民俗盛事。圖／市公所提供

宜蘭 遶境 鬼月 城隍爺 鬼門開

延伸閱讀

高鐵延伸宜蘭案8月20日再送環評大會 鐵道局、台鐵說話了

台鐵產工交通部前陳抗高鐵延伸宜蘭案 怒台鐵恐損失580億元

影／租露營車開來宜蘭玩 未留意羅東地下道高度「卡門」進退不得

宜蘭墜谷婦獲救3天後離奇燒死 高大成列10大重點供追查

相關新聞

農曆7月開鬼門 全台唯一真人扮演城隍爺22日出巡宜蘭城、放水燈

8月23日是農曆7月初一開鬼門日子，宜蘭市中元民俗文化推展協進會迎接敬奉好兄弟，維持舉辦已有200多年歷史的宜蘭水燈節系...

花蓮佐倉步道封閉1年5個月 終於要正式重新開放了

位在花蓮市西側的「佐倉步道」深受民眾喜愛，去年403地震後，因沿線多處邊坡受損封閉至今，經林業及自然保育署花蓮分署整修後...

颱風後菜價漲價買氣低迷 花蓮購物節推市場百元抽好禮刺激經濟

隨著中元節即將到來，花蓮縣政府將購物節與縣內14處公有市場聯名，今天起至9月21日推出「中元普度市場購 加碼抽家電好禮」...

基隆西定高架道路20日全線封閉維修 避開上下班尖峰時段 減低交通衝擊

基隆市政府工務處今天表示，8月20日上午9時至下午4將封閉西定高架道路，禁止車輛通行，以利施作維修工程，確保橋梁安全。施...

大基隆整併邊陲別淪施政末梢 基隆捷運加持中央思考正當時

近期「龜山是否併入新北」、「基隆要不要和東北角、北海岸合併」討論聲又浮現。每個縣市發展條件、福利措施不盡相同，想成為哪裡...

星期評論／大基隆盼整併 邊陲別淪施政末梢最重要

近期「龜山是否併入新北」、「基隆要不要和東北角、北海岸合併」討論聲又浮現。每個縣市發展條件、福利措施不盡相同，想成為哪裡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。