花蓮佐倉步道封閉1年5個月 終於要正式重新開放了

位在花蓮市西側的「佐倉步道」深受民眾喜愛，去年403地震後，因沿線多處邊坡受損封閉至今，經林業及自然保育署花蓮分署整修後，邊坡工程已陸續完工，預計21日上午8時正式重新開放。

佐倉步道原是台泥採礦道路，現為全長約3.95公里步道，終點約為海拔460公尺，可俯瞰花蓮市景與太平洋，是民眾十分喜愛的健行賞景地點。

不過，佐倉步道2.6公里至3.95公里，去年受強震影響多處邊坡坍方、設施嚴重毀損，花蓮分署封閉步道展開修復工程，卻多次遇到風災延後完工期程，所幸近期天氣好，提升施工進度。

花蓮分署表示，歷經1年5個月，佐倉步道目前已完成0K＋500、2K＋580及3K＋500等3處邊坡防護工程，另增設多座水塔，確保3K處廁所儲備1年用水，降低水管維修人員在險峻地形作業風險。

步道第一觀景平台、第四觀景平台受損，第一觀景平台已拆除待新建，第四觀景平台暫時封閉後續修繕，施作期間現場將封閉並設置告示牌示警，不影響遊客上山，但需留意出入的工程車。

花蓮分署指出，步道沿途目前仍有零星的工程仍在施作，經評估不影響通行不需全線封閉，不過1.5K及2.55K處裸岩邊坡大雨過後可能不太穩定，提醒民眾行經時務必加快通行，未來透過護坡工程逐步提升步道設施安全。