颱風後菜價漲價買氣低迷 花蓮購物節推市場百元抽好禮刺激經濟

隨著中元節即將到來，花蓮縣政府將購物節與縣內14處公有市場聯名，今天起至9月21日推出「中元普度市場購 加碼抽家電好禮」活動，民眾在採買後有機會將好禮帶回家。市場主委表示，近日因颱風菜價高買氣低迷，現在稍微降價，希望活動吸引更多到市場買菜。

縣府指出，活動串聯全縣14處公有市場，包括北區的吉安鄉仁里、慶豐、北昌市場，花蓮市重慶、中山、大同、中華、復興市場；中區的光復鄉第一市場、豐濱鄉公有市場、鳳林鎮中華市場；以及南區的富里鄉公有零售市場、玉里鎮第一零售市場、瑞穗鄉第一公有零售市場，遍及全花蓮各鄉鎮市。

活動期間，凡於上述市場單筆消費滿百元，消費者與商品及消費攤位合影，並完成官網線上登錄，即可獲得抽獎資格，只要動動手指，就有機會抽中家電。

重慶市場主委陳愛玲表示，上月底中南部水災、上周颱風，菜價都上漲，現在有稍微降價，但跟平常來比菜價還是太貴，導致攤商生意不是很好，希望購物節聯名行銷活動能促進買氣。

中華市場主委鄭元漳說，花蓮自從403地震後，整體經濟就不是很好，今年暑假感覺買氣低潮；過去雖有百元活動，不過重複舉辦沒有特殊性，買氣不像剛開始那麼好。縣府將傳統市場納入購物節活動，這點值得鼓勵，也希望能吸引大家到市場買菜，同時盼抽獎獎品多一點，才有足夠誘因刺激買氣。