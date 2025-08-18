基隆西定高架道路20日全線封閉維修 避開上下班尖峰時段 減低交通衝擊

基隆市政府工務處今天表示，8月20日上午9時至下午4將封閉西定高架道路，禁止車輛通行，以利施作維修工程，確保橋梁安全。施工期間，車輛可行駛西定路。

基隆市早年沿西定路岸興建的西定路，是中山區居民往來市中心的主要道路，因為雙向各只有1線車道，交通尖峰時段經常塞車回堵。

市府後來在西定河面興建高架道路分散車流，兩端分別接中和路、成功一路，2006年9月20日通車。高架道路因隨著河道興建，一路蜿延，最高時速規定為40公里。

工務處土木工程科長張佑竹表示，西定高架路交通量大，為延長橋梁使用年限，並保障用路人安全，要定期檢測並辦理修復工作。20日施工項目包含更換P37橋墩一處支承墊及沿線排水管清疏。

張佑竹說，為減少對交通的影響，選在車流相對較少時段施工，避開上、下班交通尖峰時段車潮。施工期間全線封閉，管制車輛進入。用路人可改行駛西定路，考量當天車流量可能增加，建議提早出門，預留充足的行車時間。

工務處每年編列經費進行橋梁檢測及修繕，全市橋梁採2年1次頻率進行檢測，如檢測結果有達1年內需維修標準的構件，優先進行修繕。