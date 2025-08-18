國教院攜手宜縣府 建構區域型實驗場域

國家教育研究院與宜蘭縣政府今天簽署學術合作協議，展開兩年的策略夥伴關係，將整合雙方資源，攜手建構「區域型實驗場域」，打造融合教育創新與數位轉型的實踐典範。

國家教育研究院今天發布新聞稿指出，宜蘭縣長期深耕戶外教育、融合教育與社會情緒學習等領域，此次合作聚焦課程設計與教學創新，將以宜蘭在地的自然與社區資源為基礎，建構區域型實驗場域，從課程設計、實驗場域建立，到教育人力發展與政策推動，展開多元深入的協作。

國教院提到，建構區域型實驗場域，讓理論不只停留在紙上，還能進入教室、走入戶外，成為學生真正體驗與學習的過程，其中「數位發展」是支撐合作策略的重要關鍵；同時也將關注特殊需求學生的學習權益，發展融合教育的戶外課程，落實教育機會平等。

另外，國教院日前也和宜蘭大學簽署學術交流與合作協議書，未來將與宜蘭大學、宜蘭縣政府進行三方合作，以「實驗場域」為核心，打造宜蘭示範基地並向全國推廣，將結合研究、治理與專業資源，運用宜蘭自然環境建構跨域學習平台，推動課程設計、師資培訓與在地特色融入。

國教院期盼透過此次學術合作，建立兼具在地特色、創新精神與系統化回饋機制的教育模式，為台灣教育的數位轉型與教育公平注入新動能，開創嶄新的發展格局。