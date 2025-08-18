台東拓展包機直航 年底首度開通直飛馬來西亞

快訊

中央社／ 台東縣18日電

台東縣政府積極開拓包機直航，與華府旅遊集團、峇迪航空（BatikAir）合作推出「台東—馬來西亞」5日遊包機航線，預計12月30日開通，便利台東民眾與馬來西亞旅客往來。

台東縣長饒慶鈴表示，在這次包機正式啟航前，縣府團隊就已超前部署，率隊與當地旅遊業者進行密集交流與推廣，更簽署觀光合作備忘錄，有效建立台東在馬來西亞旅遊市場能見度與口碑，並願意將台東納入行程規劃。

她說，這次直航包機順利開通，不僅大幅節省台東鄉親前往馬來西亞的旅程時間，更為馬來西亞的旅客提供了最便捷的管道。

台東縣政府指出，為拓展馬來西亞包機直航航線，交通及觀光發展處副處長洪國欽6月11日率團前往拜訪當地旅遊產業的重要夥伴，不僅與馬來西亞華人旅遊業公會（MCTA）總會長劉偉康簽署觀光合作備忘錄（MOU），更確立長期雙邊合作的機制，成功向關鍵業者展示台東豐富多元的旅遊魅力，皆獲當地業者高度肯定。

台東縣政府表示，將持續穩健進行國際交流，開拓更多直航航線，將台東的美好推向世界，邀請全球旅人感受台東的慢活步調與文化底蘊。

