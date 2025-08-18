大基隆整併邊陲別淪施政末梢 基隆捷運加持中央思考正當時

近期「龜山是否併入新北」、「基隆要不要和東北角、北海岸合併」討論聲又浮現。每個縣市發展條件、福利措施不盡相同，想成為哪裡人不只是一份認同，對多數百姓而言，更重要的位處交界或邊陲不要淪為施政末梢，資源不至於漏接，是民眾最在乎的基本訴求。

新北瑞芳四區在地形上與新北市中間隔著基隆市，人際往來與新北市形成隔閤，反而屬於大基隆生活圈，食衣住行緊密結合在一起，從交通、就學、採購生活必需品到就業都仰賴基隆，這是很多人日常與真實生活感受。

基隆夾在首都台北和全台人口最多的新北兩大直轄市之間，「北北基桃共同生活圈」一直掛在政治人物嘴邊，但基隆卻淪為「小弟」，經費、建設遠遠不如，長期以來不斷上演「避免被邊緣化抵抗」，隱憂日盛。

近期立院內政委員會辦「行政區劃立法技術公聽會」，使得地方上「龜山是否併入新北」討論聲又浮現。而新北東北角瑞平雙貢及萬金石各區與基隆形成緊密生活圈，很多人到基隆討生活，地方長期有基隆合併新北市東北角、北海岸成「大基隆市」聲音。

地方寄望基隆捷運2033年完工可期的加持，北北基桃交通機能通健全後，基隆國際港口地位更形重要，也是產業布局擴充的新去處，中央更應認真思考基隆升格問題或行政區劃的合併或重整。

基隆市長謝國樑認為基隆市不可能單獨升格，因為人口數明顯不足，應從「合併升格」和其他選項思考；東北角長期也淪新北施政末端，居民態度也樂見改善邊陲形成「大基隆」壯大。

中央給基隆多少建設，不能只靠政黨臉色，「顏色對了要多少有多少」，基隆捷運就是一例，在前總統蔡英文和前市長林右昌時期敲定，讓基隆人談了30年的捷運夢走出第一步，但基隆人要的是可長可久發展之計，避免選舉更迭「翻盤」，更不怕藍執政後中央「後繼無力」。

行政區劃、區域合併議題，牽一髮動全身。基隆人口現實條件無法符合直轄市的編制規格，但原有的行政區劃無法滿足來發展需求，合併新北區塊後的行政區擁有更大的腹地、人口和資源，有助基隆、新北兩地整體競爭力提升。盼中央如能聽到地方的聲音，政治算計少一點，人民福祉多一些，民意在才是政治人物的頭家。