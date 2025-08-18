聽新聞
星期評論／大基隆盼整併 邊陲別淪施政末梢最重要

聯合報／ 本報記者游明煌
新北東北角瑞平雙貢及萬金石各區與基隆形成緊密生活圈，很多人到基隆討生活，地方長期有基隆合併新北市東北角、北海岸成「大基隆市」聲音。記者游明煌／攝影
近期「龜山是否併入新北」、「基隆要不要和東北角、北海岸合併」討論聲又浮現。每個縣市發展條件、福利措施不盡相同，想成為哪裡人不只是從認同出發，對多數位處交界或邊陲民眾而言，他們在乎的是不要淪為施政末梢，資源不漏接是最基本訴求。

新北瑞芳、平溪、雙溪、貢寮4區地理上與新北市隔著基隆市，屬大基隆生活圈，食衣住行緊密結合，是很多人真實生活感受與日常。

基隆夾在首都台北和全台人口最多的新北兩大直轄市間，「北北基桃共同生活圈」雖常被掛在嘴上，基隆處境卻淪為「小弟」，獲得的經費遠遠不如雙北，存有被邊緣化隱憂。

地方寄望基隆捷運2033年完工可期的加持，北北基桃交通機能健全後，基隆國際港口地位更形重要，也是產業布局擴充的新去處，中央更應認真思考基隆升格問題或行政區劃的合併或重整。

人口數明顯不足，基隆市長謝國樑深知基隆不可能單獨升格，應從合併升格或其他選項思考。東北角居民樂見改善邊陲形成「大基隆」壯大。

行政區劃、合併議題都是牽一髮動全身的大工程，必須從大我、共好角度，提升城市整體競爭力來思考，才有可能逐步凝聚共識。

另一關鍵在於，中央要能聽到地方的聲音，政治算計少一點，民意才是關鍵。中央給基隆多少建設，不能靠政黨臉色，「顏色對了要多少有多少」，基隆捷運就是一例，在前總統蔡英文和前市長林右昌時期敲定，讓基隆人談了30年的捷運夢走出第一步，但基隆人要的是可長可久的發展之計，不怕選舉換人後「翻盤」。

