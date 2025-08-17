宜蘭國際童玩藝術節閉幕 逾47萬人次入園

宜蘭國際童玩藝術節今天閉幕，為期44天的童玩節吸引逾47萬人次入園，閉幕儀式由宜蘭縣代理縣長林茂盛與宜蘭縣議會議長張勝德拉開「童夢金蛋」彩緞，期許下個30年創新再生。

今年童玩節以「童心無限 童玩30」為主題，7月5日起在冬山河親水公園熱鬧登場，下午的閉幕典禮由「童心列車遊藝踩街」團隊率先登場，接著由台灣「果然劇團」攜手來自法國的馬戲團，帶來結合特技、互動與童趣的跨國聯演「歡樂童心夢工廠」，活力四射的表演炒熱全場氣氛。

主辦單位並安排來自紐西蘭、義大利、日本、加拿大、馬來西亞、塞爾維亞的6個國家民俗團隊輪番演出，並以宜蘭經典民謠「丟丟銅」，融合各國歌舞元素，帶來跨國大合演，最後「童玩30．誕創新生」閉幕儀式，由林茂盛及張勝德共同拉開「童夢金蛋」彩緞。

林茂盛致詞表示，今年共有來自23個國家、28個民俗樂舞團隊演出，歷年演出國家累積達100國、433團，童玩節成為串聯國際文化交流的重要平台。

林茂盛說，今年除了精彩的演出節目外，還有全球首展高18公尺的「史努比鴨」裝置藝術，加上水陸空好玩的戲水設施、跨時空的科技展館，及高空滑降冒險體驗等精彩活動內容，吸引超過47萬人次入園。

閉幕典禮並舉行「遊童玩好康抽汽車」公開抽獎，以充滿童趣的「童樂扭蛋機」抽出汽車得主是來自基隆市的民眾。