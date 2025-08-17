快訊

國人愛吃保健食品...長期高劑量補充增腎結石風險 營養師這樣說

影／疑點重重！墜谷婦獲救3天後離奇燒死 丈夫身分曝光

宜蘭國際童玩藝術節閉幕 逾47萬人次入園

中央社／ 宜蘭17日電

宜蘭國際童玩藝術節今天閉幕，為期44天的童玩節吸引逾47萬人次入園，閉幕儀式由宜蘭縣代理縣長林茂盛與宜蘭縣議會議長張勝德拉開「童夢金蛋」彩緞，期許下個30年創新再生。

今年童玩節以「童心無限 童玩30」為主題，7月5日起在冬山河親水公園熱鬧登場，下午的閉幕典禮由「童心列車遊藝踩街」團隊率先登場，接著由台灣「果然劇團」攜手來自法國的馬戲團，帶來結合特技、互動與童趣的跨國聯演「歡樂童心夢工廠」，活力四射的表演炒熱全場氣氛。

主辦單位並安排來自紐西蘭、義大利、日本、加拿大、馬來西亞、塞爾維亞的6個國家民俗團隊輪番演出，並以宜蘭經典民謠「丟丟銅」，融合各國歌舞元素，帶來跨國大合演，最後「童玩30．誕創新生」閉幕儀式，由林茂盛及張勝德共同拉開「童夢金蛋」彩緞。

林茂盛致詞表示，今年共有來自23個國家、28個民俗樂舞團隊演出，歷年演出國家累積達100國、433團，童玩節成為串聯國際文化交流的重要平台。

林茂盛說，今年除了精彩的演出節目外，還有全球首展高18公尺的「史努比鴨」裝置藝術，加上水陸空好玩的戲水設施、跨時空的科技展館，及高空滑降冒險體驗等精彩活動內容，吸引超過47萬人次入園。

閉幕典禮並舉行「遊童玩好康抽汽車」公開抽獎，以充滿童趣的「童樂扭蛋機」抽出汽車得主是來自基隆市的民眾。

宜蘭 林茂盛 馬來西亞

延伸閱讀

「楊柳」從東部登陸...宜蘭代理縣長視察抽水站

宜蘭之光！艾銳爾國際榮獲最高殿堂「巴黎雷平發明展」金、銅雙獎

參考梯田意象 宜蘭大里國小新校舍落成

高鐵宜蘭特區要多大？中央請縣府進行420公頃都市規畫案決標了

相關新聞

宜蘭員山水Young仲夏嘉年華打造40米天空滑水道 刺激好玩人氣爆棚

宜蘭「2025員山水Young仲夏嘉年華」於員山公園熱鬧登場，活動結合農產市集、氣墊樂園、音樂饗宴三大主軸，吸引大批親子...

慈濟宜蘭園區7月吉祥祈福園遊會 近千人齊心祈願

宜蘭慈濟志工今天在慈濟園區舉辦7月吉祥祈福會暨園遊會義賣活動，包括代理縣長林茂盛、議長張勝德等地方政要多人出席，近100...

基市下水道工程進入交通衝擊深水區 最長斑馬線縮減寬度 增設1線車道

基隆市汙水下水道工程18日深夜起在市中心，交通流量大的微風東岸旁仁二路、愛一路口施工。基市府工務處表示，因為機具會占用兩...

為照顧長輩離職 他在65歲重新謀職領到6萬獎勵金

基隆市66歲蕭姓男子，多年前為照顧年邁長輩離開職場。長輩離世後想重回職場。基隆就業中心就服員依他曾任輪機長，有機械維修技...

出身單親家庭、母親做清潔工養大3個孩子...他逆轉坎坷人生

花蓮大學生「浩浩」從小父母離異，母親靠著當清潔工拉拔三兄弟長大，「浩浩」一路半工半讀並接受家扶資助，高中時參加縣府公費留...

3輪以上電輔車納管 台東發20張牌照

台東縣池上鄉和關山鎮推展慢車觀光，全縣營業用慢車約400多輛，但摔車意外頻傳，部分還是拼裝電輔車，遊客缺乏保障。縣府今年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。