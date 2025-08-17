宜蘭員山水Young仲夏嘉年華打造40米天空滑水道 刺激好玩人氣爆棚

宜蘭「2025員山水Young仲夏嘉年華」於員山公園熱鬧登場，活動結合農產市集、氣墊樂園、音樂饗宴三大主軸，吸引大批親子同遊品嘗美味、玩遊戲、看表演，共度盛夏時光，現場人潮擠爆，開心玩樂。

員山鄉盛產優質水果，下午兩時起由在地農產市集開場，集結在地小農與社區攤位販售鳳梨、紅龍果、芭樂、愛玉飲品、檳榔心芋頭、甘蔗汁等當季鮮果，還有咖啡、手作DIY等體驗，行銷在地農特產美味。

氣墊遊戲區包含多項大型氣墊遊具，最吸睛的莫過於長達40米「天空滑水道」，大小朋友歡笑聲此起彼落，玩得不亦樂乎；活動也安排街頭藝人表演，包括拋耍技藝、特技呼啦圈、打擊樂及氣球互動等，打造親子笑聲連連的樂園。

下午4時在地表演團體接棒，由超過20組在地社區團體參與，還有專業表演團隊與藝文演奏，包括BJ4 CREW街舞團、梅慧肚皮舞團、員山國小國樂社等，熱鬧滾滾；晚間7點請到人氣歌手翁立友、張秀卿、向蕙玲、陳淑萍、蕭玉芬等人開唱，民眾爭睹明星風采，擠爆員山公園，座位一席難求。

員山鄉長張宜樺感謝昨天到場的民眾熱烈參與及支持，藉由活動結合在地農業、社區與親子互動等特色，暑假期間邀請闔家一起同樂，留下美好回憶，也進一步行銷員山，讓更多人認識員山、愛上員山。