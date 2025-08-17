慈濟宜蘭園區7月吉祥祈福園遊會 近千人齊心祈願

宜蘭慈濟志工今天在慈濟園區舉辦7月吉祥祈福會暨園遊會義賣活動，包括代理縣長林茂盛、議長張勝德等地方政要多人出席，近1000名與會者一起為平安祈福，場外還有義賣園遊會，吸引民眾熱情響應，為協助嘉南地區的風災受災戶共盡心力。

活動前有薩克斯風演奏、民族舞蹈，由志工以梵唄音樂帶動健康運動揭開序幕，除了府會首長，還有立委陳俊宇、民政處長張謙祥、宜蘭市長陳美玲、員山鄉長張宜樺、壯圍鄉長沈清山、礁溪鄉公所秘書楊詠証、海巡署第一岸巡隊副隊長蔡孟麟及村里長、地方仕紳踴躍出席。

林茂盛致詞表示，7月是孝親月，孝是所有道德的根本，可以帶動善良社會風氣，每當災害發生時都會看到慈濟人的身影，慈濟這次特別為嘉南地區風災辦義賣園遊會，令人感動，邀請大家一起出席響應。

慈濟慈善事業基金會副執行長熊士民指出，近期嘉南地區受到丹娜絲風災侵襲，慈濟出動2萬3千多人次，提供近21000份熱食，走訪1萬多戶次關心受災鄉親，並針對有急需者送上應急金。

針對災後復原，慈濟號召各地慈濟人與青年志工到災區為校園等單位做災後清理，許多房屋被掀起或屋瓦破損，慈濟為獨居長者、低收戶等弱勢家庭協助屋損修繕，階段性已有175戶過半數完工，其餘也陸續於近期完成，這次園遊會主題是急難救助。

外場約20個包含素食美食攤位、二手惜福攤位，敲愛心鑼，還有骨髓捐贈宣導區、海巡署推廣徵才等，其中還有愛心商店提供產品義賣，為受災民眾盡心力。