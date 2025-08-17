快訊

瓷磚縫卡汙垢、發霉好礙眼 5種自製清潔劑能快速清除又省錢

教育部估大一新生年減3500人 教團示警40所大專轉型或退場

打破「非一萬步不可」迷思 新研究揭7000步就有顯著健康效益

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮國中小簿本免費發放 封面設計繁花盛開靚亮登場

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮國中小今年新學期簿本封面，依照縣府今年「繁花盛開」政策，以幾何圖形、方塊結合繽紛自然的花卉意象，封面風格令人耳目一新。圖／花蓮縣政府提供
花蓮國中小今年新學期簿本封面，依照縣府今年「繁花盛開」政策，以幾何圖形、方塊結合繽紛自然的花卉意象，封面風格令人耳目一新。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣政府免費發放學生簿本行之有年，並定期更新封面設計。今年新學期簿本封面，依照縣府今年「繁花盛開」政策，以幾何圖形、方塊結合繽紛自然的花卉意象，象徵學子在知識沃土持續成長綻放，封面風格令人耳目一新。

縣府教育處自102學年度推行免費簿本政策，由縣府製作家庭聯絡簿、國語作業簿、英語作業簿、數學作業簿、作文簿等13種簿本，提供縣內國中小學生使用，且每2年會更新一次封面設計，推動學生簿本美感。

自110學年度起，縣府商請文化局規畫簿本封面與封底設計，推動「美感教科書計畫」團隊與新銳設計師合作，引導孩子觀察與思考，讓每一本簿本成為學習與美感啟蒙的載體。112學年度設計強調多元、分齡、分領域並結合永續發展目標與花蓮在地特色，讓學生簿本成為閱讀世界、關懷土地的起點。

隨114學年度將至，縣府今年調整簿本封面設計，以「繁花盛開‧書寫綻放」為主題，利用幾何圖形、方塊融合繽紛自然的花卉意象呈現縣內植物，讓封面風格充分展現美感教育精神。

縣長徐榛蔚表示，美感是生活的一部分，每兩年更新一次封面，透過富有設計感的簿本設計，持續為學生帶來充滿創意與美感的學習體驗。

教育處表示，114學年度的新簿本透過繽紛多樣的花卉圖像，象徵孩子們在知識沃土中自由學習、茁壯成長，期望藉此讓學子的日常學習充滿美感與生命力，相信每本簿本不僅學生是紀錄學習歷程的工具，更承載著用心書寫且勇敢表達的精神。

花蓮國中小今年新學期簿本封面，以幾何圖形、方塊結合繽紛自然的花卉意象，象徵學子在知識沃土持續成長綻放，封面風格令人耳目一新。圖／花蓮縣政府提供
花蓮國中小今年新學期簿本封面，以幾何圖形、方塊結合繽紛自然的花卉意象，象徵學子在知識沃土持續成長綻放，封面風格令人耳目一新。圖／花蓮縣政府提供
花蓮國中小今年新學期簿本封面，以幾何圖形、方塊結合繽紛自然的花卉意象，象徵學子在知識沃土持續成長綻放，封面風格令人耳目一新。圖／花蓮縣政府提供
花蓮國中小今年新學期簿本封面，以幾何圖形、方塊結合繽紛自然的花卉意象，象徵學子在知識沃土持續成長綻放，封面風格令人耳目一新。圖／花蓮縣政府提供

設計師 花蓮縣政府

延伸閱讀

助艱困學子克服逆境 花蓮家扶中心募獎助學金…仍有6成缺口

借調期限屆滿…將返任建康寧大學 竹市教育處長林立生爭取延調

HBL／衛冕軍北一女菁英盃全勝封后 彭郁榛扛隊長重任

影／「將花蓮溫暖的風帶到新竹」阿美族青年創意料理擄獲竹科老饕味蕾

相關新聞

花蓮國中小簿本免費發放 封面設計繁花盛開靚亮登場

花蓮縣政府免費發放學生簿本行之有年，並定期更新封面設計。今年新學期簿本封面，依照縣府今年「繁花盛開」政策，以幾何圖形、方...

基市下水道工程進入交通衝擊深水區 最長斑馬線縮減寬度 增設1線車道

基隆市汙水下水道工程18日深夜起在市中心，交通流量大的微風東岸旁仁二路、愛一路口施工。基市府工務處表示，因為機具會占用兩...

為照顧長輩離職 他在65歲重新謀職領到6萬獎勵金

基隆市66歲蕭姓男子，多年前為照顧年邁長輩離開職場。長輩離世後想重回職場。基隆就業中心就服員依他曾任輪機長，有機械維修技...

出身單親家庭、母親做清潔工養大3個孩子...他逆轉坎坷人生

花蓮大學生「浩浩」從小父母離異，母親靠著當清潔工拉拔三兄弟長大，「浩浩」一路半工半讀並接受家扶資助，高中時參加縣府公費留...

3輪以上電輔車納管 台東發20張牌照

台東縣池上鄉和關山鎮推展慢車觀光，全縣營業用慢車約400多輛，但摔車意外頻傳，部分還是拼裝電輔車，遊客缺乏保障。縣府今年...

廣角鏡／媽祖「逛百貨」 化妝噴香水

宜蘭新月廣場昨來一名特殊「貴婦」，被信眾稱為「林小姐」的南方澳進安宮天后媽祖為下月登場的蘭陽媽祖文化節暖身，到市區「逛百...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。