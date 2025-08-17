快訊

基市下水道工程進入交通衝擊深水區 最長斑馬線縮減寬度 增設1線車道

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市汙水下水道工程18日深夜起，在微風東岸旁仁二路、愛一路口施工，當地的槽化線、斑馬線都將縮減寬度，以便維持3線直行車道，減低對交通的衝擊。記者邱瑞杰／攝影
基隆市汙水下水道工程18日深夜起，在微風東岸旁仁二路、愛一路口施工，當地的槽化線、斑馬線都將縮減寬度，以便維持3線直行車道，減低對交通的衝擊。記者邱瑞杰／攝影

基隆市汙水下水道工程18日深夜起在市中心，交通流量大的微風東岸旁仁二路、愛一路口施工。基市府工務處表示，因為機具會占用兩線車道，所以工區兩側的槽化線、斑馬線，都將縮減寬度，並重新畫設標線，維持原有的3線車道，減低對交通的衝擊。

基市汙水下水道工程系統分5期推動，目前執行的第3期計畫2023年9月起施工，完工後可接引在市中心汙水至和平島汙水處理廠，改善旭川河水質。

工務處今年5月間在仁二路、愛三路口，依序進行工作井立坑、推進與人孔收築工程，封閉兩條道路局部車道。這處路口交通尖峰時段車流量大，施工期間都有義交人員在場導引車流。

工務處今天表示，汙水下水道工程從8月18日晚間11時起，將把施工機具設置在微風東岸商場、仁二路公車循環站旁，仁二路、愛一路和愛二路口路段。

這處路口的仁二路原本有5線車道，左側2線是左轉愛一路車道，隔著槽化線的右側3線車道直行接忠一路。因為下水道工作井立坑占用2線直行車道，配合明天工程施作封閉2線車道，工務處已縮減槽化線，重畫2線直行車道。

位在中正高架下方穿越愛一路的斑馬線，兩端分別是海洋廣場與微風東岸商場，行人眾多。這處斑馬線也是基隆市距離最長的斑馬線，市府因此在斑馬線中段、高架橋橋墩設看板，提醒行人「如無法一次穿越，請二段式穿越路口」。

工務處指出，配合汙水道工程施工，這處斑馬線將縮減寬度，以利增設公車直行忠一路車道。施工期間不縮減車道，僅調整行車動線，並配置義交協助疏導交通，請用路人配合對減速慢行，維護人車安全。

工務處表示，微風東岸商場和公車循環站旁的施工點，將與愛三路口的施工點同步施工，預計明年5月間完成後，汙水管線將相互銜接，成為基隆汙水主幹管重要節點，也是未來銜接中山區汙水管線的開端。中山區汙水管線施作完成，接引汙水至和平島汙水廠，將有效改善西定河的汙染問題。

基隆市汙水下水道工程18日深夜起，在微風東岸旁仁二路、愛一路口施工，當地的槽化線、斑馬線都將縮減寬度，以便維持3線直行車道,減低對交通的衝擊。圖／基市府提供
基隆市汙水下水道工程18日深夜起，在微風東岸旁仁二路、愛一路口施工，當地的槽化線、斑馬線都將縮減寬度，以便維持3線直行車道，減低對交通的衝擊。圖／基市府提供
基隆市汙水下水道工程18日深夜起，在微風東岸旁仁二路、愛一路口施工，當地的槽化線、斑馬線都將縮減寬度，以便維持3線直行車道，減低對交通的衝擊。圖／基市府提供
基隆市汙水下水道工程18日深夜起，在微風東岸旁仁二路、愛一路口施工，當地的槽化線、斑馬線都將縮減寬度，以便維持3線直行車道，減低對交通的衝擊。圖／基市府提供
基隆市汙水下水道工程18日深夜起，在微風東岸旁仁二路、愛一路口施工，當地的槽化線、斑馬線都將縮減寬度，以便維持3線直行車道，減低對交通的衝擊。圖／基市府提供
基隆市汙水下水道工程18日深夜起，在微風東岸旁仁二路、愛一路口施工，當地的槽化線、斑馬線都將縮減寬度，以便維持3線直行車道，減低對交通的衝擊。圖／基市府提供
基隆市汙水下水道工程18日深夜起，在微風東岸旁仁二路、愛一路口施工，當地的槽化線、斑馬線都將縮減寬度，以便維持3線直行車道，減低對交通的衝擊。記者邱瑞杰／攝影
基隆市汙水下水道工程18日深夜起，在微風東岸旁仁二路、愛一路口施工，當地的槽化線、斑馬線都將縮減寬度，以便維持3線直行車道，減低對交通的衝擊。記者邱瑞杰／攝影
基隆市汙水下水道工程18日深夜起，在微風東岸旁仁二路、愛一路口施工，當地的槽化線、斑馬線都將縮減寬度，以便維持3線直行車道，減低對交通的衝擊。記者邱瑞杰／攝影
基隆市汙水下水道工程18日深夜起，在微風東岸旁仁二路、愛一路口施工，當地的槽化線、斑馬線都將縮減寬度，以便維持3線直行車道，減低對交通的衝擊。記者邱瑞杰／攝影

