為照顧長輩離職 他在65歲重新謀職領到6萬獎勵金

基隆市66歲蕭姓男子，多年前為照顧年邁長輩離開職場。長輩離世後想重回職場。基隆就業中心就服員依他曾任輪機長，有機械維修技能的條件，成功媒介他到船舶零件維修公司工作，技術和敬業精神都受肯定。蕭男工作時間符合規定後，還成功領到勞動部6萬元獎勵金。

勞動部推動「55 Plus就業促進措施」，鼓勵離開職場連續達3個月以上、55歲以上或依法退休的45歲以上民眾，透過公立就業機構媒合工作。

基隆就業中心主任蔡春堂今天說，「55 Plus就業促進措施」規定，全職者穩定任職滿90日可申請3萬元獎勵金，續任滿180日再領3萬元。部分工時者每次上限1萬5千元，最多兩次。蕭姓男子透過這項方案重回職場，就業時間符合規定，共領到6萬元獎勵金。

企業依「55 Plus就業促進措施」雇用員工，雇主若提供教育訓練、彈性工時、家庭照顧協助等友善措施，並依法投保，也可申請「職場支持輔導費」，每月補助3千元，最長12個月，年度上限30萬元。

蕭姓男子畢業於國立基隆海事職業學校（海大附中前身）輪機科，曾在海事領域累積豐富工作經驗，當過輪機長，具備機械維修技能。多年前為照顧長輩離開職場，等到長輩離世，兩個兒子又已成家，決定重新尋找工作。

基隆就業中心指出，蕭先生雖然年過六旬，但身體硬朗。雖然沒有經濟壓力，但仍希望能在熟齡階段繼續貢獻所長。何姓就服員依蕭男的履歷進行優勢、劣勢、機會和威脅（SWOT）分析後，透過「55 Plus就業促進措施」，媒合他到船舶零件維修公司。

因為工作內容與專業技能契合，蕭姓男子技術純熟，敬業精神與配合度也為公司注入正能量，表現獲得公司主管肯定，如今已穩定就業近1年，先前已領取6萬元獎勵金。

基隆就業中心轉述蕭姓男子的話說，重回職場不只是有收入，更是對自己的肯定。55 Plus就業促進措施持續辦理中，就業中心歡迎符合條件者申請媒合工作，相關資訊可電洽(02)2422-5263基隆就業中心或(02)2451-5020六堵分站洽詢，也可上台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw/）查詢。