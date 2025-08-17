出身單親家庭、母親做清潔工養大3個孩子...他逆轉坎坷人生

花蓮大學生「浩浩」從小父母離異，母親靠著當清潔工拉拔三兄弟長大，「浩浩」一路半工半讀並接受家扶資助，高中時參加縣府公費留學計畫赴美交換一年，大學考上物理治療系，大二的他開學前可獲得家扶2萬元助學金，已計畫好要用來買上課所需的書籍。

家扶中心每個學期開學前頒發獎助學金給國小到大學的清寒學生，減輕家庭負擔。新學年預計發放1240份，總金額985萬元，但還有6成缺口。昨天在吉安國小舉辦的頒獎典禮有400位受獎學生參加，國民黨立院黨團總召傅崐萁也到場勉勵，當場捐出10萬元拋磚引玉。

暑假過後將升上2年級的「浩浩」分享人生故事，7歲時家庭遭逢變故，母親帶著3兄弟搬到花蓮市租屋，為了養兒子一個人打好幾份工。「浩浩」小三時接受家扶資助，除了物資、經濟的支持，溫暖的關懷，過動的他也因為參與家扶營隊，情緒逐漸穩定，也從高中開始半工半讀，減輕家中負擔。

兩年前他獲選花蓮縣府公費留美計畫，一則以喜一則以憂，擔心的是當時通膨嚴重，若以縣府補助，可能無法負擔在美國不足的生活費用，家扶得知後，透過菁英培育計畫給予支持，讓他在匹茲堡交換一年，開啟視野。

「浩浩」原本讀體育班打網球，後來因運動傷害無法繼續選手之路，轉念普通高中，對運動傷害防護起了興趣，大學考上慈濟大學物理治療系，雖然下課、假日都要打工，他還是很認真念書，成績名列前茅。

他說，家扶的獎學金讓他減輕很多負擔，尤其因就讀科系，有神經解剖、肌肉解剖、運動醫學等科目，專業書籍超級多，每本都很貴，至少3、4000元，再加上這學期開始要進解剖實驗室，需要一些額外花費，還好有家扶獎學金能夠支應。

儘管課業、打工占去不少時間，「浩浩」從高中起持續參與服務性社團做志工，他也勉勵同樣出身清寒的年輕學子，腳踏實地勇敢追逐夢想。