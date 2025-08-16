快訊

基隆校園裝光電 38%屋頂漏水

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆有54所國中小學校屋頂裝設太陽光電設備，21校發生漏水狀況，引發疑慮。記者游明煌／攝影
基隆有54所國中小學校屋頂裝設太陽光電設備，21校發生漏水狀況，引發疑慮。記者游明煌／攝影

基隆市府為提升校園綠電發展，將全市54所國中小學校屋頂標租光電業者設太陽能光電板，面積共8萬餘平方公尺，每年回饋金逾1300萬元。查有21所占38%比率學校出現屋頂滲漏，審計單位要求檢討改善。教育處表示，廠商已完成10校修繕，其他尚待鑑定釐清處理中。

基隆審計室說，各校在2022到2023年裝設，但部分學校完工後陸續發現屋頂滲漏，且校數逐漸增多，教育處委託第三方基隆市建築師公會針對已發生滲漏學校確認，並請廠商修繕，但未明定改善完成期限。

審計室指出，依照契約不得影響建物結構安全、原有設備及造成屋頂毀損滲漏，如造成損壞應負完全修復責任。審計室今年3月到正濱國中、暖暖高中2校抽查，發現3到5處不等滲漏，函請市政府督促檢討改善。

教育處說，尚有滲漏水學校，市府除委託專業技師進行漏水點鑑定外，也委託律師針對契約內容釐清修繕權責，各校將函請廠商到校修繕，如廠商於函到3日內未與校方連繫並逾期10日不修繕或修繕未完成，校方將動用履約保證金修繕，不足部分另向廠商求償。

一名校長表示，安裝約半年後出現漏水有直接關係；但也有學校說，建物老舊，原因難釐清。教育處表示，各校依面積取得的回饋金供各校運用，改善學校空間設備。

