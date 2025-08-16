快訊

基隆獨居老人、老老照護 未完成清查

聯合報／ 記者游明煌江婉儀／連線報導

內政部前年統計基隆高齡長者獨居或老老照護占全市老年人口41.12％，高於全國平均34.67％，全國最高，但須列冊關懷人數至去年10月底尚未完成全面清查，要求檢討改善。社會處長楊玉欣表示，因人力不足，2.3萬單獨生活戶長者逐一訪視耗時，預計今年底前完成。

基隆審計室指出，社會處為加強獨居老人照護，去年5月擬定清查計畫，經查作業流程由社會處及各區公所接受各界通報，經書面審查資格條件，並由里幹事協助實地訪查。

楊玉欣指出，到今年6月列冊獨居長者1856人，單獨生活戶長者實際生活狀況要逐一訪視確認，今年12底前會清查完畢，已有免費安裝「緊急救援系統」服務。

另外，新北長者78萬人為全國之冠，配合中央政策推動長照2.0，已設114個日照中心，仍有3偏鄉待布建。

新北市議員林裔綺表示，平溪老年人口比率全台最高，偏鄉人口少又面臨人力外移，照護人力更少，如今確實是工作量增加很多，盼衛生局針對照護比過高的區域，加強招募人力。

衛生局表示，照管專業人力進用率近8成，除跨區調度人力外，亦委託專業團體辦理複評業務，減輕負擔。

基隆 內政部 獨居老人

