3輪以上電輔車納管 台東發20張牌照

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東縣池上鄉和關山鎮推展慢車觀光，縣府為加強管理車輛安全，日前發出20面合格牌照。圖／台東縣政府提供
台東縣池上鄉和關山鎮推展慢車觀光，全縣營業用慢車約400多輛，但摔車意外頻傳，部分還是拼裝電輔車，遊客缺乏保障。縣府今年6月起實施3輪以上營業用慢車登記管理辦法，至今發出20面合格牌照。曾姓業者說，「努力5年，終於可以合法掛牌，安心行駛」。

縣府日前委託驗車業者到池上鄉辦理3輪以上營業用慢車驗車發牌作業，通過驗車的電輔車，本月起可領牌上路。縣府交觀處表示，合法營業慢車可進一步投保，這對慢車業者及遊客都有保障。

池上、關山地區田園風光明媚，許多旅客會租用自行車與3輪以上慢車悠遊田野。但過去慢車營運缺專法保障，一旦騎乘發生意外，常衍生爭議。

去年12月，縣府依道路交通管理處罰條例制定並公告「台東縣3輪以上營業用慢車登記管理辦法」，經半年輔導，今年6月實施，已發出20張合格牌照。

不過交觀處也發現，部分營業慢車是拼裝電輔車，業者要取得第3方驗證的出廠證明，至少要花1萬元才能驗車領牌，因此在觀望。但關山警分局交通組長陸金銘提醒，管理辦法實施後，未領牌就上路的營業慢車，依法可罰1200元到3600元不等，並禁止車輛行駛。

交觀處表示，縣府會在官網公布合格車輛店家名單，方便旅客選擇。目前業者只投保產品責任險，縣府未來會爭取跟保險公司洽談投保第3責任險，讓遊客更有保障。

台東 觀光 保險

