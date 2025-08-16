基隆54所學校加裝太陽能板 近4成屋頂滲漏

為推廣綠色能源，基隆市有54所國中小學屋頂裝設太陽能光電板，但審計部基隆市審計室調查，其中有21所學校後續出現屋頂滲漏情況，要求市府檢討改善。市府今天表示，已有10校完成修繕，其他學校尚在處理中。

基隆市審計室調查，基隆市54所國中小學校區屋頂，委託正濱國中以統一標租方式，租予光電業者裝設太陽能光電板，並簽訂光電系統租賃契約，裝設面積約8萬平方公尺，預估每年可收取回饋金逾新台幣1300萬元。

審計室表示，依契約規定，屋頂設置太陽光電發電系統後，不得影響建物結構安全，太陽光電模組支撐架基座安裝時，也應避免損及防水隔熱等建築或設施，如造成損壞應負完全修復責任；但近來陸續發現有21所學校屋頂滲漏。市府教育處已委託基隆市建築師公會勘查確認，並請廠商修繕，但未明定改善完成期限。

教育處表示，目前廠商已完成10校修繕，仍有滲漏的學校將持續函請廠商到校修繕。如廠商接獲函文3日內未與校方聯繫，且逾期10日不修繕或修繕未完成，校方將動用履約保證金自行修繕，若修繕費用不足，將另向廠商求償。若後續進入訴訟程序，市府將補助校方訴訟費用，以維護權益。