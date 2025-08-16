快訊

雙普會落幕 澤倫斯基與川普熱線1.5小時！自曝18日將赴華府會面

撐不住…國光8月底停高雄、墾丁等6路線 8條長途國道客運擬停開

國三汐止5車連環撞釀7傷…遊覽車車頭毀損 汽車被撞翻橫躺車道

聽新聞
0:00 / 0:00

女神「林小姐」駕到！櫃姐免費幫她噴香水、畫眉彩 還有人搶手帕

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭南方澳進安宮天后媽祖「林小姐」為蘭陽文化節「逛百貨」，代理縣長林茂盛（右）、及業者李莉莉為媽祖點畫眉彩。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭南方澳進安宮天后媽祖「林小姐」為蘭陽文化節「逛百貨」，代理縣長林茂盛（右）、及業者李莉莉為媽祖點畫眉彩。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭新月廣場今天來了一位特殊「貴婦」，被信眾稱為「林小姐」的南方澳進安宮天后媽祖，為了下月登場的蘭陽媽祖文化節暖身，到市區「逛百貨」，還有櫃姐為祂點妝塗口紅，不少信眾雙手合十參拜，索取限量「宮徽手帕」及平安符，祈求將平安帶回家。

2025蘭陽媽祖文化節今年由縣府與南方澳進安宮共同舉辦，將於9月26至28日登場，縣府今天舉辦「林小姐逛百貨」活動，南方澳進安宮天后媽祖的鑾轎在鑼鼓聲中被熱鬧請進新月廣場「點妝見客」，由代理縣長林茂盛獻上化妝品，櫃姐為天后噴香水、業者李莉莉點畫眉彩，儀式後開放「林小姐」見客，許多信眾參拜。

縣府表示，今年活動相當豐富，再次與海巡署合作，請來3000噸級海岸巡防艦「宜蘭艦」，於媽祖文化節遶境前一天的9月25日下午2時至5時，停泊在蘇澳港11號碼頭，開放民眾參觀。

也推出「集章趣」限定好康，活動第1天的9月26日上午11時至13時，在頭城烏石港集章趣服務台發放限量600張集章卡，遶境期間全程參與並集滿5處紀念章，第3天中午即可至天照宮憑卡隨機兌換手提袋、鯖魚罐頭或平安符等紀念品。

宜蘭縣政府今天將南方澳進安宮天后媽祖「林小姐」請到新月廣場，為下月登場的蘭陽文化節暖身。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣政府今天將南方澳進安宮天后媽祖「林小姐」請到新月廣場，為下月登場的蘭陽文化節暖身。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭南方澳進安宮天后媽祖「林小姐」為下月登場的蘭陽文化節暖身，今天到新月廣場「逛百貨」。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭南方澳進安宮天后媽祖「林小姐」為下月登場的蘭陽文化節暖身，今天到新月廣場「逛百貨」。圖／宜蘭縣政府提供

媽祖 百貨 遶境 宜蘭 南方澳

延伸閱讀

蘭陽媽祖文化節9月登場！南方澳進安宮媽祖將出巡 行前逛百貨接受妝點

創造歷史！英10歲女神童擊敗西洋棋特級大師 破史上最年輕紀錄

女神出手了！南下送糧救浪浪　鹿希派力挺「社群限動號召」

豪砸120萬請來女神李多慧「記者會沒記者」？北市政風處說話了

相關新聞

女神「林小姐」駕到！櫃姐免費幫她噴香水、畫眉彩 還有人搶手帕

宜蘭新月廣場今天來了一位特殊「貴婦」，被信眾稱為「林小姐」的南方澳進安宮天后媽祖，為了下月登場的蘭陽媽祖文化節暖身，到市...

基隆54所學校加裝太陽能板 近4成屋頂滲漏

為推廣綠色能源，基隆市有54所國中小學屋頂裝設太陽能光電板，但審計部基隆市審計室調查，其中有21所學校後續出現屋頂滲漏情...

助艱困學子克服逆境 花蓮家扶中心募獎助學金…仍有6成缺口

將升大二的「浩浩」出身單親家庭，受到花蓮家扶中心幫助，提供助學金、引導他克服過動症，成為名列前茅的學生。今年家扶中心助學...

蘭陽媽祖文化節9月登場！南方澳進安宮媽祖將出巡 行前逛百貨接受妝點

2025蘭陽媽祖文化節將於9月底登場，來自南方澳進安宮的媽祖屆時將外出遶境，保佑地方。行前媽祖今天快閃駐駕新月廣場百貨，...

台東關山舉辦第一屆拉密桌遊競賽 另類慶祝祖父母節長輩開心參與

每年8月的第4個星期日為「祖父母節」，各地方會有不一樣的慶祝方式來感謝祖父母對家庭、社會的貢獻付出。台東縣關山鎮今天上午...

基隆田徑場跑道1億改建市府澄清與土方堆置無關 明年8月啟用

基隆市議員鄭文婷日前在議會質疑，2年前銘傳國中校舍改建工程土方臨時堆置市立田徑場，導致跑道損壞並浪費1億多元改建。市府今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。