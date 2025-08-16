女神「林小姐」駕到！櫃姐免費幫她噴香水、畫眉彩 還有人搶手帕

宜蘭新月廣場今天來了一位特殊「貴婦」，被信眾稱為「林小姐」的南方澳進安宮天后媽祖，為了下月登場的蘭陽媽祖文化節暖身，到市區「逛百貨」，還有櫃姐為祂點妝塗口紅，不少信眾雙手合十參拜，索取限量「宮徽手帕」及平安符，祈求將平安帶回家。

2025蘭陽媽祖文化節今年由縣府與南方澳進安宮共同舉辦，將於9月26至28日登場，縣府今天舉辦「林小姐逛百貨」活動，南方澳進安宮天后媽祖的鑾轎在鑼鼓聲中被熱鬧請進新月廣場「點妝見客」，由代理縣長林茂盛獻上化妝品，櫃姐為天后噴香水、業者李莉莉點畫眉彩，儀式後開放「林小姐」見客，許多信眾參拜。

縣府表示，今年活動相當豐富，再次與海巡署合作，請來3000噸級海岸巡防艦「宜蘭艦」，於媽祖文化節遶境前一天的9月25日下午2時至5時，停泊在蘇澳港11號碼頭，開放民眾參觀。

也推出「集章趣」限定好康，活動第1天的9月26日上午11時至13時，在頭城烏石港集章趣服務台發放限量600張集章卡，遶境期間全程參與並集滿5處紀念章，第3天中午即可至天照宮憑卡隨機兌換手提袋、鯖魚罐頭或平安符等紀念品。