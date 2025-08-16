助艱困學子克服逆境 花蓮家扶中心募獎助學金…仍有6成缺口

將升大二的「浩浩」出身單親家庭，受到花蓮家扶中心幫助，提供助學金、引導他克服過動症，成為名列前茅的學生。今年家扶中心助學金仍有6成缺口，有700多名學生等待支持。

花蓮家扶中心為1240名學生募集獎助學金，今年需募集新台幣985萬元，目前仍有6成缺口，今天舉行頒獎及達人講座，國民黨立委傅崐萁出席，並承諾捐贈10萬元。

受助學生「浩浩」分享，父母離異後，媽媽在花蓮市租屋，身兼數職扶養他與哥哥、弟弟長大，經濟狀況很困難。他自國小三年級起就受到家扶中心幫忙，到家裡關心生活所需，也照顧一家人的身心狀況。

他分享，小時候被鑑定為過動症，在學校容易跟同學發生衝突，當時家扶社工就說服媽媽，帶著他參加各種營隊，從活動中慢慢學習控制情緒，這幫助他回到學校能靜下心學習。

「浩浩」說，為了減輕媽媽負擔，兄弟們努力讀書領獎學金，高中時期利用放假時間打工、申請花蓮縣府公費留美計畫。他說，若沒有家扶的經費協助，根本無法圓夢到美國。

目前就讀物理治療系的「浩浩」原本是網球選手，因受傷後無法繼續打球，轉而專攻運動傷害防護科系，大學則選擇留在花蓮就學，減輕生活負擔。

他說，課堂用專業書籍每本動輒3000、4000元，若有解剖課還得額外負擔費用，平時打工的薪資要繳學費跟生活費，家扶頒發的2萬元助學金幫助很大。

花蓮家扶中心表示，獎助學金按年齡層發放不同金額，每學期大專生2萬元、高中生6000元助學金，國中小學生1000元至2000元不等，每年開學後發放，近年因募款困難，每年到10月才全數發完，希望社會大眾能支持這群學子。