快訊

雙普會落幕 澤倫斯基與川普熱線1.5小時！自曝18日將赴華府會面

撐不住…國光8月底停高雄、墾丁等6路線 8條長途國道客運擬停開

國三汐止5車連環撞釀7傷…遊覽車車頭毀損 汽車被撞翻橫躺車道

聽新聞
0:00 / 0:00

助艱困學子克服逆境 花蓮家扶中心募獎助學金…仍有6成缺口

中央社／ 花蓮縣16日電
花蓮家扶中心為1240名學生募集獎助學金，2025年需募集新台幣985萬元，但目前仍有6成缺口。花蓮家扶16日舉行頒獎及達人講座，盼社會大眾能支持艱困學子。中央社
花蓮家扶中心為1240名學生募集獎助學金，2025年需募集新台幣985萬元，但目前仍有6成缺口。花蓮家扶16日舉行頒獎及達人講座，盼社會大眾能支持艱困學子。中央社

將升大二的「浩浩」出身單親家庭，受到花蓮家扶中心幫助，提供助學金、引導他克服過動症，成為名列前茅的學生。今年家扶中心助學金仍有6成缺口，有700多名學生等待支持。

花蓮家扶中心為1240名學生募集獎助學金，今年需募集新台幣985萬元，目前仍有6成缺口，今天舉行頒獎及達人講座，國民黨立委傅崐萁出席，並承諾捐贈10萬元。

受助學生「浩浩」分享，父母離異後，媽媽在花蓮市租屋，身兼數職扶養他與哥哥、弟弟長大，經濟狀況很困難。他自國小三年級起就受到家扶中心幫忙，到家裡關心生活所需，也照顧一家人的身心狀況。

他分享，小時候被鑑定為過動症，在學校容易跟同學發生衝突，當時家扶社工就說服媽媽，帶著他參加各種營隊，從活動中慢慢學習控制情緒，這幫助他回到學校能靜下心學習。

「浩浩」說，為了減輕媽媽負擔，兄弟們努力讀書領獎學金，高中時期利用放假時間打工、申請花蓮縣府公費留美計畫。他說，若沒有家扶的經費協助，根本無法圓夢到美國。

目前就讀物理治療系的「浩浩」原本是網球選手，因受傷後無法繼續打球，轉而專攻運動傷害防護科系，大學則選擇留在花蓮就學，減輕生活負擔。

他說，課堂用專業書籍每本動輒3000、4000元，若有解剖課還得額外負擔費用，平時打工的薪資要繳學費跟生活費，家扶頒發的2萬元助學金幫助很大。

花蓮家扶中心表示，獎助學金按年齡層發放不同金額，每學期大專生2萬元、高中生6000元助學金，國中小學生1000元至2000元不等，每年開學後發放，近年因募款困難，每年到10月才全數發完，希望社會大眾能支持這群學子。

花蓮 家扶中心

延伸閱讀

影／「將花蓮溫暖的風帶到新竹」阿美族青年創意料理擄獲竹科老饕味蕾

見貓躺車道急閃 花蓮轎車失控側翻釀1車7傷

中央補助3500萬元裝設屋頂型光電板 花蓮議員疑慮多暫擱置

蘇花安終於成真！行政院拍板預計後年動工、目標2032年完工

相關新聞

女神「林小姐」駕到！櫃姐免費幫她噴香水、畫眉彩 還有人搶手帕

宜蘭新月廣場今天來了一位特殊「貴婦」，被信眾稱為「林小姐」的南方澳進安宮天后媽祖，為了下月登場的蘭陽媽祖文化節暖身，到市...

基隆54所學校加裝太陽能板 近4成屋頂滲漏

為推廣綠色能源，基隆市有54所國中小學屋頂裝設太陽能光電板，但審計部基隆市審計室調查，其中有21所學校後續出現屋頂滲漏情...

助艱困學子克服逆境 花蓮家扶中心募獎助學金…仍有6成缺口

將升大二的「浩浩」出身單親家庭，受到花蓮家扶中心幫助，提供助學金、引導他克服過動症，成為名列前茅的學生。今年家扶中心助學...

蘭陽媽祖文化節9月登場！南方澳進安宮媽祖將出巡 行前逛百貨接受妝點

2025蘭陽媽祖文化節將於9月底登場，來自南方澳進安宮的媽祖屆時將外出遶境，保佑地方。行前媽祖今天快閃駐駕新月廣場百貨，...

台東關山舉辦第一屆拉密桌遊競賽 另類慶祝祖父母節長輩開心參與

每年8月的第4個星期日為「祖父母節」，各地方會有不一樣的慶祝方式來感謝祖父母對家庭、社會的貢獻付出。台東縣關山鎮今天上午...

基隆田徑場跑道1億改建市府澄清與土方堆置無關 明年8月啟用

基隆市議員鄭文婷日前在議會質疑，2年前銘傳國中校舍改建工程土方臨時堆置市立田徑場，導致跑道損壞並浪費1億多元改建。市府今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。