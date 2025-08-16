蘭陽媽祖文化節9月登場！南方澳進安宮媽祖將出巡 行前逛百貨接受妝點

快訊

中央社／ 宜蘭縣16日電
被暱稱為「林小姐」的主祀宮廟南方澳進安宮媽祖16日現身宜蘭新月廣場舉行「點妝見客」儀式，由宜蘭縣代理縣長林茂盛（前右）等人代表獻上化妝品，為媽祖點妝。中央社
被暱稱為「林小姐」的主祀宮廟南方澳進安宮媽祖16日現身宜蘭新月廣場舉行「點妝見客」儀式，由宜蘭縣代理縣長林茂盛（前右）等人代表獻上化妝品，為媽祖點妝。中央社

2025蘭陽媽祖文化節將於9月底登場，來自南方澳進安宮的媽祖屆時將外出遶境，保佑地方。行前媽祖今天快閃駐駕新月廣場百貨，除開放逛街民眾參拜，也接受業者妝點。

宜蘭縣年度宗教慶典「2025蘭陽媽祖文化節」將於9月26日至28日登場，屆時除南方澳進安宮的媽祖神像，全台其他地區16尊媽祖也將齊聚遶境蘭陽平原，讓信眾得以一次朝禮多尊媽祖，誠心祈願。

在外出遶境、護佑民安之前，被信眾親暱稱為「林小姐」的南方澳進安宮媽祖今天搭乘神轎，在廟方人員護駕、敲鑼開道之下親臨新月廣場，展開罕見的「林小姐逛百貨」神聖時尚行動。

「林小姐」逛完百貨後，短暫進駐新月廣場，由宜蘭縣代理縣長林茂盛代表縣民上香；新月廣場業者更獻上各式精品，也利用各式化妝品為「林小姐」妝點，象徵風華降臨、福氣盈門。

儀式後，現場吸引香客與民眾參拜。民眾表示，想不到在逛百貨公司時還能遇到媽祖，也能近距離感受祂的神采，祈求平安、喜氣與好運。

2025蘭陽媽祖文化節將於9月底登場，主祀宮廟南方澳進安宮媽祖16日快閃宜蘭新月廣場逛百貨，並舉辦「點妝見客」儀式，提前為文化節遶境活動暖場。中央社
2025蘭陽媽祖文化節將於9月底登場，主祀宮廟南方澳進安宮媽祖16日快閃宜蘭新月廣場逛百貨，並舉辦「點妝見客」儀式，提前為文化節遶境活動暖場。中央社

媽祖 遶境 宜蘭 神轎 快閃 南方澳

