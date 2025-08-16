台東關山舉辦第一屆拉密桌遊競賽 另類慶祝祖父母節長輩開心參與

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣關山鎮今天上午舉辦主題為防老益起來第一屆「長青陪伴桌遊拉密」比賽，將近百位65歲以上的阿公、阿嬤齊聚進行益智桌遊競賽。圖／讀者提供
台東縣關山鎮今天上午舉辦主題為防老益起來第一屆「長青陪伴桌遊拉密」比賽，將近百位65歲以上的阿公、阿嬤齊聚進行益智桌遊競賽。圖／讀者提供

每年8月的第4個星期日為「祖父母節」，各地方會有不一樣的慶祝方式來感謝祖父母對家庭、社會的貢獻付出。台東縣關山鎮今天上午舉辦主題為防老益起來第一屆「長青陪伴桌遊拉密」比賽，將近百位65歲以上的阿公、阿嬤齊聚進行益智桌遊競賽。除了優勝有獎狀、獎品外，只要報名者還可以領到平安米、關山米乖乖、關山紀念杯、關山便當作為參加獎。

議員陳宏宗、鎮長彭成豐和台東縣救國團在今年「祖父母節」前規畫辦理數字牌「拉密」桌遊競賽，吸引關山鎮社區關懷據點、伯公照護站和長青協會等團體的長輩踴躍報名參加。曾獲得德國、荷蘭年度最佳遊戲的「拉密」有點類似華人社會的麻將，因此也被稱為「以色列麻將」。

開賽前關山鎮衛生所與縣府社會處縱谷福利服務中心也派員針對長輩安全、權益等議題進行宣導，有獎問答時間互相搶答彷彿已在賽前先來場熱身了。

陳宏宗表示，上個月在前往社區關懷據點關心長輩時發現阿公、阿嬤們開心玩著「拉密」桌遊，瞭解後發現這種數字牌桌遊無形中可以促進長輩的思考力，延緩現今非常普遍的老人失智、腦力退化等問題；尤其藉由遊戲過程雙手的動作進行，對於肢體協調動作也相當有幫助。

趁「祖父母節」前陳聯合鎮公所與救國團舉辦活動讓長輩們開心參與，包括寶華山慈惠堂、關山鎮農會、關山鎮衛生所、關山便當、豐泉社區、全民早餐店熱心團體店家出錢出力。

彭成豐說，關山鎮目前人口數7800人左右就有1900人年齡是65歲以上，在面臨邁向「超高齡社會」之際如何能讓長輩活得健康、活得開心是非常重要的課題。

他表示，會持續在硬體方面打造友善的生活環境空間，軟體上也會規劃適合的活動並鼓勵踴躍參與。比賽邀請數字牌桌遊推廣老師劉瑾瑜擔任裁判長，比賽經過初賽到決賽共有18位獲獎，大夥還相約明年再來一決勝負。

