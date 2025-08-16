陳瑩、陳明建攜手優化基隆原住民文化廣場 原住民主委：全力支持

基隆市議員陳明建自兩年前提出「基隆市原住民文化廣場族群主流化友善公共空間整建」的構想，目前規劃總工程經費約4,100萬元，希望優化基隆原住民祭典廣場的設施與周邊環境，並請託立委陳瑩協助爭取中央支持。昨(15日)日陳瑩邀請原民會主委曾智勇共同討論此案，主委當場表示將「全力支持」，為計畫推動注入強心針。

陳瑩指出，現今已有半數原住民由原鄉移居至都會區，都會區的原住民族文化傳承空間更顯重要。此計畫將針對基隆原住民祭典廣場進行空間與設施優化，包括遮陽遮雨的天幕設置、射箭場改善、地坪翻新、原住民族意象強化及環境綠美化等，讓廣場兼具文化傳承與多功能使用價值。陳瑩強調，待基隆市政府提報計畫後，會為基隆族人緊盯案件進度。

關於「基隆市原住民文化廣場族群主流化友善公共空間整建」的規劃與推動，原民會主委曾智勇於昨日表示，只要基隆市政府依程序提報計畫至原民會，中央會全力支持，並配合提供相關資源，讓族群文化的展現有更完善的場域。

陳明建議員為此計畫努力多時，期間多次向基隆市長謝國樑建議並獲得首肯，如今在陳瑩委員協助下，成功爭取到原民會的支持。陳明建表示，感謝陳瑩委員與原民會，促成中央與地方攜手合作，讓基隆原住民文化廣場整體優化工程「露出曙光」。