基隆田徑場跑道1億改建市府澄清與土方堆置無關 明年8月啟用

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆田徑場跑道1億改建市府澄清與土方堆置無關， 土方堆置並未影響，改建工程明年8月完工啟用。圖／教育處提供
基隆田徑場跑道1億改建市府澄清與土方堆置無關， 土方堆置並未影響，改建工程明年8月完工啟用。圖／教育處提供

基隆市議員鄭文婷日前在議會質疑，2年前銘傳國中校舍改建工程土方臨時堆置市立田徑場，導致跑道損壞並浪費1億多元改建。市府今天澄清表示此說並非事實，當時土方堆置位置是在田徑場跑道周圍，並未堆置在跑道上及破壞跑道設施；改建經費1億多是市府多方爭取，預計明年8月完工對外開放啟用。

鄭文婷日前臨時會質疑，銘傳國中校舍改建工程土方臨時堆置於市立田徑場，導致跑道損壞並浪費1億多元改建。

市府今天說明跑道改建經費爭取過程，指土方堆置並未影響，也沒有造成損壞。教育處說，立田徑場107年12月教育部體育署核定田徑場改建計畫，因田徑場跑道向教育部體育署爭取整修經費，補助年限未滿5年，跑道改建並不在該工程申請改建範圍，不予補助；後續又遭遇110年至111年底間前廠商進度嚴重落後，市府解約並重新發包。

田徑場主建築拆除重建改善工程重新招標111年決標，112年3月開工，市府113年向教育部體育署申請「優化全民運動與賽會環境計畫」，獲體育署補助5880萬，市府自籌4754萬，共1億634萬多元辦理草皮整修、噴灌系統、終點攝影室及跑道認證等。

教育處說，110年銘傳國中校舍改建工程，於111年8月經體育場同意，准予土方先由銘傳國中載運至市立田徑場暫置，轉換成35噸車型後再運至台北港，土方堆置位置是在田徑場跑道周圍，並未堆置在跑道上及破壞跑道設施。

市府說，相關人員疏失責任，前體育場場長等人經市府移送地檢署偵辦，另涉及行政責任檢討，也已移送市府考績委員會。

教育處表示，田徑場改建進度已達69%，進度超前，目前施作跑道工程、看台區、籃球場工程，預計明年8月正式完工對外開放啟用。全新田徑場將成為融合多功能、開放性與安全性的運動新地標，不僅滿足市民多元運動需求，也可辦理全國賽事。

體育 田徑 基隆 教育部 鄭文婷

