陳瑩、陳明建攜手優化基隆原住民文化廣場 原民會主委：全力支持

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
陳瑩、陳明建攜手優化基隆原住民文化廣場，原民會主委曾智勇回應，全力支持。圖／陳瑩辦公室提供
陳瑩、陳明建攜手優化基隆原住民文化廣場，原民會主委曾智勇回應，全力支持。圖／陳瑩辦公室提供

基隆市議員陳明建自兩年前提出「基隆市原住民文化廣場族群主流化友善公共空間整建」的構想，目前規劃總工程經費約4100萬元，希望優化基隆原住民祭典廣場的設施與周邊環境，並請託立委陳瑩協助爭取中央支持。陳瑩昨天邀請原民會主委曾智勇共同討論此案，曾智勇當場表示將「全力支持」，為計畫推動注入強心針。

陳瑩指出，現今已有半數原住民由原鄉移居至都會區，都會區的原住民族文化傳承空間更顯重要。此計畫將針對基隆原住民祭典廣場進行空間與設施優化，包括遮陽遮雨的天幕設置、射箭場改善、地坪翻新、原住民族意象強化及環境綠美化等，讓廣場兼具文化傳承與多功能使用價值。陳瑩強調，待基隆市政府提報計畫後，會為基隆族人緊盯案件進度。

關於「基隆市原住民文化廣場族群主流化友善公共空間整建」的規畫與推動，曾智勇日表示，只要基隆市政府依程序提報計畫至原民會，中央會全力支持，並配合提供相關資源，讓族群文化的展現有更完善的場域。

陳明建表示，感謝陳瑩委員與原民會，促成中央與地方攜手合作，讓基隆原住民文化廣場整體優化工程露出曙光。

陳瑩 基隆 原住民族

相關新聞

民進黨議員服務處遭房東「提前解約」超錯愕 曝與大罷免有關

花蓮縣議員胡仁順與市民代表聯合服務處搬新家，昨天在中原路新址辦茶會。胡仁順透露，原址使用10多年，在罷免傅崐萁期間，突然...

基隆田徑場跑道1億改建市府澄清與土方堆置無關 明年8月啟用

基隆市議員鄭文婷日前在議會質疑，2年前銘傳國中校舍改建工程土方臨時堆置市立田徑場，導致跑道損壞並浪費1億多元改建。市府今...

陳瑩、陳明建攜手優化基隆原住民文化廣場 原民會主委：全力支持

基隆市議員陳明建自兩年前提出「基隆市原住民文化廣場族群主流化友善公共空間整建」的構想，目前規劃總工程經費約4100萬元，...

台東3輪以上電輔車納管 已發出20張合格牌照合法上路

台東縣池上鄉和關山鎮推展慢車觀光，不少業者出租電動輔助3輪和4輪自行車給遊客，縣府為加強管理車輛安全，去年12月公告「台...

基隆獨居長者1856人 市府安裝緊急救援系統已有364人

依內政部統計民國112年資料，基隆高齡長者獨居或老老照護占全市老年人口的41.12％，高於全國平均的34.67％，但需列...

社區遊戲室龜殼花咬傷男童 謝國樑探視安慰並要區長加強除草

基隆市一處社區遊戲室日前有龜殼花闖入藏身，咬傷5歲男童，消防人員將男童送醫急救，注射抗蛇毒血清後脫險。市長謝國樑前往探視...

