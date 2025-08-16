快訊

台東3輪以上電輔車納管 已發出20張合格牌照合法上路

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
縣府交觀處長卜敏正（右）表示縣府將於官網公布合格車輛店家名單，方便旅客安心選擇。圖／台東縣政府提供
縣府交觀處長卜敏正（右）表示縣府將於官網公布合格車輛店家名單，方便旅客安心選擇。圖／台東縣政府提供

台東縣池上鄉和關山鎮推展慢車觀光，不少業者出租電動輔助3輪和4輪自行車給遊客，縣府為加強管理車輛安全，去年12月公告「台東縣三輪以上營業用慢車登記管理辦法」，並從今年6月實施，已經有業者陸續採購新車。日前發出20面合格牌照可以合法上路。

縣府委託驗車業者日前到池上鄉辦理3輪以上營業用慢車驗車發牌，有自行車出租業者經過車身檢驗、電池以及時速25公里以下控制等檢查，符合道路交通管理處罰條例慢車規範，這個月領到慢車牌照，正式掛牌上路。曾姓業者表示，努力了5年，終於可以合法掛牌，安心在路上行駛。

台東縣政府交觀處長卜敏正表示，全縣營業用慢車目前約有4百餘輛，透過驗車合格掛牌之後，未來所有業者可以為車輛進行保險，這是對業者本身及遊客雙方都有保障，縣府將於官網公布合格車輛店家名單，方便旅客安心選擇。由於目前業者只能投保產品責任險，未來縣府會爭取跟保險公司洽談投保第3責任險，更能加強遊客保障。

池上鄉和關山鎮推廣慢車旅遊，業者甚至推出3輪以上電動輔助自行車，但摔車意外頻傳，遊客租車缺乏保障。去年12月縣府依道交條例制定並公告「台東縣三輪以上營業用慢車登記管理辦法」，經過半年的輔導今年正式實施，目前已發出20張合格牌照可以投保。

不過，部分業者的車輛都是拼裝電輔車，要取得第3方驗證的出廠證明，每輛至少要花1萬元才能驗車領牌，因此還在觀望，不過現在已經正式實施，未領牌上路會依道交條例會受罰。關山警分局交通組長陸金銘說明，未領牌可依道交管理條例罰1200元至3600元罰鍰，並禁止車輛行駛。

台東縣池上鄉和關山鎮推展慢車觀光，不少業者出租電動輔助3輪和4輪自行車給遊客，縣府為加強管理車輛安全，日前發出20面合格牌照可以合法上路。圖／台東縣政府提供
台東縣池上鄉和關山鎮推展慢車觀光，不少業者出租電動輔助3輪和4輪自行車給遊客，縣府為加強管理車輛安全，日前發出20面合格牌照可以合法上路。圖／台東縣政府提供

台東 電動 自行車

