基隆獨居長者1856人 市府安裝緊急救援系統已有364人

依內政部統計民國112年資料，基隆高齡長者獨居或老老照護占全市老年人口的41.12％，高於全國平均的34.67％，但需列冊關懷人數，至去年10月底尚未辦理完成全面清查作業，要求市府檢討改善。社會處表示，列冊的獨居老人均提供電話問安，清查計畫將依衛福部社家署公告辦理，並已開辦為長者免費安裝「緊急救援系統」服務。

基隆審計室指出，依內政部「112 年行政區銀髮安居需求指數資料」，基隆市高齡長者獨居或老老照護者占全市老年人口比率達 41.12％，較 110年的40.17％提高0.95%；無子女或子女未居住同市者占比14.89％，也高於全國的11.09％。

審計室說，社會處為加強獨居老人照護，持續列冊管理提供關懷訪視與緊急救援等服務，經查作業流程由社會處及各區公所接受各界通報，經書面審查資格條件，並由里幹事協助實地訪查後，列冊派案提供關懷服務。

審計室指出，110年至 113年6月底基隆市列冊需關懷獨居老人為1497人、1214人、1156人、1171人，占當年老年人口比率由2.20％降至1.56％，實際需關懷人數尚待清查確認。

審計室表示，需列冊關懷人數，至去年10月底尚未辦理全面清查作業，函請市政府檢討積極辦理，並依主管機關規定造冊列管及定期追蹤，及時提供福利諮詢及關懷服務，以掌握轄內獨居老人狀況。

審計室並指出，依112年行政區銀髮安居需求指數，基隆市長者居住屋齡超過30年者占59.77％、居住房屋無電梯且非1樓占31.98％，易使行動不便長者閉門不出，增加獨居長者風險，尤以居住於消防局列管狹小巷道或搶救不易地區者，更屬災害傷亡高風險族群。

審計室函請市政府研議評估優先清查居住於搶救不易地區長者，並瞭解高風險個案安裝緊急救援系統需求，及早提供服務。

社會處表示，已統整居住於列管區獨居長者資料，並積極宣導安裝緊急救援通報系統，及結合社區志工與民間團體定期探訪。

社會處指出，到今年6月清查，基隆列冊獨居長者有1856人，市府已開辦為長者免費安裝「緊急救援系統」，提供即時通報與健康守護服務，在家中主要活動區域裝設「智慧感知器」，超過24小時沒有感應人體活動時將自動發報。至6月安裝有364人，每月平均5件通報協助案件，費用由市府全額負擔。