社區遊戲室龜殼花咬傷男童 謝國樑探視安慰並要區長加強除草

基隆市一處社區遊戲室日前有龜殼花闖入藏身，咬傷5歲男童，消防人員將男童送醫急救，注射抗蛇毒血清後脫險。市長謝國樑前往探視，指示加強各社區除草與環境清潔，以降低蛇類藏匿機會。醫師說，男童目前傷勢穩定，所幸沒有傷及神經，應不影響未來行走功能，但仍需好好休養復健。

基隆動保所長10日接獲民眾通報，中正區一處社區的遊戲室內，有幼童被蛇咬傷，立即通知合作的專業廠商，派員至現場捕捉這尾龜殼花，並帶往適合地點野放。

消防局派員前往救護時，被蛇咬的男童因為受傷及害怕仍在啜泣。消防人員包紮後送醫，注射血清後無生命危險。

謝國樑日前與衛生局長張賢政及教育處長徐嬿立前往醫院關心男童，並且由民間基金會致贈慰問金。主治醫師說明，男童目前傷勢穩定，所幸沒有傷及神經，應不影響未來行走功能，但仍需好好休養復健。市府每日與醫生聯繫關心孩子的狀況。

謝國樑指示當地區長與社區管委會聯繫，研商因應與解決方案，以維護住民安全，另外也將加強各社區除草與環境清潔，以降低蛇類藏匿機會。

動保所表示，龜殼花可能是從戶外進入遊戲室，但未被察覺，導致小朋友在裡面遊玩時被蛇咬傷。已行文市府都發處、民政處、兒少處及社會處等機構，並請轉知轄管單位，如公園、遊樂場、親子館等公共場域，加強自主巡查，防範再類似意外發生。