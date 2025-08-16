民進黨議員服務處遭房東「提前解約」超錯愕 曝與大罷免有關

花蓮縣議員胡仁順與市民代表聯合服務處搬新家，昨天在中原路新址辦茶會。胡仁順透露，原址使用10多年，在罷免傅崐萁期間，突然被房東提前解約收回，讓他很錯愕，還好順利找到新家搬遷完成，歡迎鄉親來找他聊天。

民進黨的胡仁順曾任兩屆市民代表，本屆順利選上議員，問政、服務都相當用心，在罷免傅崐萁期間也多次針對縣府施政大力監督。他與歐彥志聯合服務處原本設在德安5街，近日搬到中原路民進黨縣黨部旁，昨天在新址舉辦喬遷茶會，議長張峻及多位議員、市民代表、里長等都到場祝賀。

胡仁順在茶會後透露搬家原因，表示設在德安5街的服務處已有10多年，但罷免傅崐萁的期間，房東突然要求提前解約並收回，讓他一度非常錯愕。