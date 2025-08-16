快訊

北市幼兒園爆虐童 家長控：孩子遭綁雙手、逼吞食還塞進櫃子裡

Netflix真人秀女星「忘拔棉條卡體內一個月」 飄惡臭：像老鼠死在體內

巧合？雙普記者會接近尾聲…烏克蘭哈爾科夫「空襲警報」狂響

民進黨議員服務處遭房東「提前解約」超錯愕 曝與大罷免有關

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
民進黨花蓮縣議員胡仁順、市民代表歐彥志聯合服務處，昨天遷到中原路新址，不少地方人士來祝賀。圖／胡仁順服務處提供
民進黨花蓮縣議員胡仁順、市民代表歐彥志聯合服務處，昨天遷到中原路新址，不少地方人士來祝賀。圖／胡仁順服務處提供

花蓮縣議員胡仁順與市民代表聯合服務處搬新家，昨天在中原路新址辦茶會。胡仁順透露，原址使用10多年，在罷免傅崐萁期間，突然被房東提前解約收回，讓他很錯愕，還好順利找到新家搬遷完成，歡迎鄉親來找他聊天。

民進黨的胡仁順曾任兩屆市民代表，本屆順利選上議員，問政、服務都相當用心，在罷免傅崐萁期間也多次針對縣府施政大力監督。他與歐彥志聯合服務處原本設在德安5街，近日搬到中原路民進黨縣黨部旁，昨天在新址舉辦喬遷茶會，議長張峻及多位議員、市民代表、里長等都到場祝賀。

胡仁順在茶會後透露搬家原因，表示設在德安5街的服務處已有10多年，但罷免傅崐萁的期間，房東突然要求提前解約並收回，讓他一度非常錯愕。

胡仁順表示，當時因還在罷傅期間，擔心被支持罷免的民眾會因此感到害怕，因此直到昨天搬新家後才公開此事。服務處突然被收回後，幸好在長輩協助下即時找到新的地點，也很快完成搬遷工作，新址很好找也比以往好停車，新位置新氣象，他會繼續做好對民眾的服務並監督縣府施政。

民進黨花蓮縣議員胡仁順（左二）、市民代表歐彥志（中）聯合服務處，昨天遷到中原路新址，不少地方人士來祝賀。圖／胡仁順服務處提供
民進黨花蓮縣議員胡仁順（左二）、市民代表歐彥志（中）聯合服務處，昨天遷到中原路新址，不少地方人士來祝賀。圖／胡仁順服務處提供

