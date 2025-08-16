基隆校園裝太陽光電板回饋金年逾千萬 卻近4成屋頂滲漏

基隆市政府為提升校園綠電發展裝設太陽光電設備，將全市54所國中小學校校區屋頂統一標租光電業者設，裝設面積共8萬餘平方公尺，每年收取回饋金逾1300萬元。但經查有21所占38%比例學校已經發生屋頂滲漏，審計單位要求檢討改善。教育處表示，6校改善完成，15校尚待釐清處理中。

基隆審計室說，經查市立各國中小均已於111年至112年間裝設完成，但部分學校完工後陸續發現屋頂有滲漏情形，且校數逐漸增多。為釐清滲漏原因及修復責任，教育處雖於今年1月21日至2月14日間委託第三方基隆市建築師公會針對已發生滲漏的21所學校現場確認，並請廠商修繕，但未明定改善完成期限。

審計室指出，依照契約屋頂設置太陽光電發電系統後，不得影響建物結構安全、原有設備及造成屋頂毀損滲漏，太陽光電模組支撐架基座安裝時，應避免損及防水隔熱等建築或設施，如造成損壞應負完全修復責任。

審計室今年3月13日會同教育處、正濱國中、暖暖高中2校承辦單位抽查結果，2學校活動中心屋頂均有防水隔熱設施損壞，發生3到5處不等滲漏情事，函請市政府督促檢討改善，確保使用安全。

基隆市政府回應，經委託第三方單位針對已發生滲漏的21所學校進行清查會勘，其中6校已改善完成，其餘15校尚待釐清處理中。

有名名學校校長表示，安裝光電板後有的支撐架基座影響防水層，約1年多後陸續出現局部漏水情況；但也有學校說，本來學校建物就老舊，裝了之後沒那麼熱，漏水原因是否因基座還是建物本身難釐清，整體對學校還是有幫助。

教育處表示，全市各國中小學共建置光電板8萬6200平方公尺，售購綠電可收回饋金比例為21%，各校依建置光電板面積取得的回饋金，全數供各校運用，改善學校空間設備。校舍屋頂裝設太陽光電板，不僅可提升綠電發展，也有助於降低校舍頂樓教室溫度。