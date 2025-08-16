中央補助業者設光電 花縣議會暫擱置

丹娜絲颱風掀翻南部光電板，行政院推家戶屋頂設置太陽光電加速計畫，花蓮縣獲核定3500萬元補助裝設業者，縣議會昨審預算，議員擔心南部光電板事件重演等環保疑慮，也憂心補助業者非住戶，會造成民眾意願不高，暫時擱置預算。

行政院為鼓勵家戶裝設太陽光電板，推出每瓩補助3000元，每案最高可獎勵補助30萬元。觀光處長余明勲昨說，6月獲經濟部核定經費，補助資格是今年1到12月取得光電設備登記的廠商，屋主可獲10%電量回饋。縣內已申請57案，初估補助金額約2812萬元，還在受理申請。

縣議員傅國淵舉日前丹娜絲颱風造成南部光電板受到重創為例，憂心會有環境汙染的疑慮，認為中央不合理的補助，地方不一定就要配合。

議員吳東昇認為，這筆經費是補助給安裝的業者而不是住戶，但補助給民眾才能提高意願；議員笛布斯．顗賚指出，光電板裝設簽約時間大約都是20年，時間很久，若廠商倒閉，後續保養、如何回收都成問題。

多名議員提出意見，議長張峻裁示，這筆預算先擱置，留待下次會期再審議。余明勳說，縣府的立場並不鼓勵地面型的太陽光電，屋頂型由民眾自己決定，相關的優缺點都會加強向民眾說明，也會彙整議員意見函請中央解釋，預計下月備妥資料再送審。