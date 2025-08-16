基隆外木山海龜岩 打造新觀光亮點

基隆市外木山大武崙沙灘附近的「海龜岩」，經過長時間的海浪侵蝕，形成外觀像海龜的特殊地景觀，尤其黃昏時分夕陽映照在岩石觀看更為明顯，近來成熱門打卡景點。市府將與北觀處合作行銷，打造為觀光亮點，擬設解說牌，串接外木山海岸休憩廊帶。

「牠抬頭仰望著大海，身體爬在海灘上，很像一隻大海龜準備回到大海。」圓圓的大眼睛配上坑坑洞洞形成的斑紋很傳神。海龜岩位在外山木濱海步道旁海灘，市議會考察團昨天前往了解觀光發展規畫。

副議長楊秀玉表示，大自然長年的風化形成的大海龜十分難得，周遭景點和環境串連一起，可以吸引更多觀光客。議員何淑萍說，稍為蹲下來看，海龜的頭很明顯，加上眼睛更為傳神。

市府產發處長蔡馥嚀表示，將以海龜岩營造獨特海岸景觀拍攝熱點，與周邊店家合作打造專屬服務休憩點，並且會設置解說告示牌，結合民間志工淨灘、漂流木再利用，打造為觀光亮點，串接仙洞巖、情人湖、海興步道、大武崙等海岸休憩廊帶。

蔡馥嚀說，會有解說牌引導遊客動線，並提醒民眾欣賞拍照為主，不要在岩石區周遭有破壞、攀爬、烤肉等行為，加強保護及維護環境。