颱風楊柳重創後整修 嘉明湖17日開放

颱風楊柳為台東帶來強勁風雨，造成樹倒、土石流，林保署台東分署加快搶修，嘉明湖及知本森林育樂場域預計17日開放。

農業部林業及自然保育署台東分署今天發布新聞稿表示，颱風楊柳過後，昨天氣候放晴，工作站巡視人員即前往勘災，多處風倒木縱橫交錯，隨即加派人力進行整備工作。知本國家森林遊樂區、嘉明湖國家步道、大武觀海步道，將於17日恢復開放。

台東分署指出，安通越嶺古道東段、麻荖漏步道、都蘭山步道、鯉魚山步道、綠島阿眉山步道、綠島觀海步道、浸水營國家步道東段等7條自然步道，仍持續進行風倒木移除及修復工作，將另行公告開放日期。

林道部分，利嘉林道可通行至8.9公里、延平林道可通行至5.2公里、錦屏林道可通行至6.2公里、霧鹿林道可通行至6公里、紅石林道可通行至1.5公里、知本林道尚無法通行。

台東分署提醒民眾，近期台東山區土壤含水量高，仍有土石崩落危險，建議前往山區活動時，事前掌握氣象預報、天候狀況及道路通行最新資訊。後續將視復原及整備工作進度，確認森林育樂場域及林道安全無虞時，另行公告開放時間。