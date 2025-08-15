聽新聞
0:00 / 0:00
基隆鎖管季24日起登場小卷免費吃 夜釣、嘗海味、玩海洋
基隆夏日海洋慶典「2025基隆鎖管季」24日起在碧砂漁港登場，當天將集結80攤海味市集、現撈小卷免費吃、人氣卡司舞台演出與經典包船夜釣體驗，讓民眾從白天玩到夜晚、從岸邊吃到海上，享受濃濃基隆海味的夏日派對。
邱佩琳表示，鎖管季不僅是一場漁業慶典，更是基隆海洋文化的驕傲與城市品牌象徵，邁入第21屆依然保有「真實」與「在地」的精神。她邀請大家不只是來嘗美味，更要親身體驗夜釣、參與手作，從活動中認識漁村生活與海洋文化。
產業發展處長蔡馥嚀指出，今年持續與基隆區漁會合作，除了提供現撈小卷免費試吃，還有漁會家政班帶來的發光鎖管舞蹈表演，以及八斗子社區發展協會的趣味食漁教育講座，讓大小朋友在歡樂氛圍中學習海洋知識。
當天舞台節目由捌啵童趣藝術工作室、MOMO帶動跳、冰淇淋魔法劇團熱力開場，森森Sensen、瓦克阿中、漁會家政班接力演出，晚間壓軸則由人氣樂團原子邦妮帶來音樂盛宴，打造最chill的夏夜時光。鎖管季也提供親子DIY體驗，包含鎖管一夜干製作、魚網編織手機架、漂浮海洋盆栽等，搭配繪本導讀讓親子同樂。
鎖管季持續推出很受歡迎的包船夜釣體驗，是基隆夏日經典玩法。今年更加碼「夜釣體驗送好禮」打卡活動，8月17日起，凡報名合作船家夜釣並完成指定打卡任務，即可獲得限量鎖管季襪子。活動資訊請搜尋「潮嚮‧山海基隆」臉書粉絲專頁。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言