基隆鎖管季24日起登場小卷免費吃 夜釣、嘗海味、玩海洋

基隆夏日海洋慶典「2025基隆鎖管季」24日起在碧砂漁港登場，當天將集結80攤海味市集、現撈小卷免費吃、人氣卡司舞台演出與經典包船夜釣體驗，讓民眾從白天玩到夜晚、從岸邊吃到海上，享受濃濃基隆海味的夏日派對。

邱佩琳表示，鎖管季不僅是一場漁業慶典，更是基隆海洋文化的驕傲與城市品牌象徵，邁入第21屆依然保有「真實」與「在地」的精神。她邀請大家不只是來嘗美味，更要親身體驗夜釣、參與手作，從活動中認識漁村生活與海洋文化。

產業發展處長蔡馥嚀指出，今年持續與基隆區漁會合作，除了提供現撈小卷免費試吃，還有漁會家政班帶來的發光鎖管舞蹈表演，以及八斗子社區發展協會的趣味食漁教育講座，讓大小朋友在歡樂氛圍中學習海洋知識。

當天舞台節目由捌啵童趣藝術工作室、MOMO帶動跳、冰淇淋魔法劇團熱力開場，森森Sensen、瓦克阿中、漁會家政班接力演出，晚間壓軸則由人氣樂團原子邦妮帶來音樂盛宴，打造最chill的夏夜時光。鎖管季也提供親子DIY體驗，包含鎖管一夜干製作、魚網編織手機架、漂浮海洋盆栽等，搭配繪本導讀讓親子同樂。